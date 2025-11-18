Видео
Известная спортсменка снялась в пикантной фотосессии — фото

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 07:33
обновлено: 07:33
Микела Демайтер в новом платье: самая привлекательная хоккеистка покоряет сеть
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

В Канаде хватает не только звездных хоккеистов-мужчин — женский хоккей там также на очень высоком уровне. Одной из тех, кто могла бы построить успешную карьеру в спорте была Микела Демайтер.

Однако, девушка выбрала быстрые деньги на OnlyFans.

Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Самая привлекательная хоккеистка мира

До OnlyFans Микела выступала на позиции вратаря за команду Bluewater Hawks в Онтарио. Однако именно онлайн-платформы принесли ей большую популярность. За счет этого, еще и в Instagram у Демайтер 3,2 млн фолловеров.

Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Бывшую хоккеистку часто называют "самой горячей в мире". В своих фото она демонстрирует атлетическую форму, которую обрела благодаря годам тренировок на льду. Мощные ноги сразу привлекают взгляд.

На новых фотографиях Микела появилась в невероятном платье. На снимках ее образ сочетает чувственность и утонченную элегантность.

Длинное светлое платье мягко обволакивает фигуру, подчеркивая талию кружевными вставками и создавая эффект нежной классики.

Открытая линия плеч придает легкости и женственности. Сильно выделяется ее очень глубокое декольте и невероятный бюст.

Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter
Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко кое о чем попросил после победы над Исландией.

Что ждет Александра Зубкова после встречи с женой Александра Зинченко.

Бывшая звезда шоу "Холостяк" снова сошлась с популярным футболистом.

