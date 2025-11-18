Відео
Відома спортсменка знялася в пікантній фотосесії — фото

Відома спортсменка знялася в пікантній фотосесії — фото

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 07:33
Оновлено: 07:33
Мікела Демайтер у новій сукні: найпривабливіша хокеїстка підкорює мережу
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

У Канаді вистачає не лише зіркових хокеїстів-чоловіків — жіночий хокей там також на дуже високому рівні. Однією з тих, хто могла б побудувати успішну кар’єру в спорті була Мікела Демайтер.

Однак, дівчина вибрала швидкі гроші на OnlyFans, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Микела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Найпривабливіша хокеїстка світу

До OnlyFans Мікела виступала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо. Однак саме онлайн-платформи принесли їй велику популярність. За рахунок цього, ще й в Instagram у Демайтер 3,2 млн фоловерів.

Микела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Колишню хокеїстку часто називають "найгарячішою у світі". У своїх фото вона демонструє атлетичну форму, яку здобула завдяки рокам тренувань на льоду. Потужні ноги відразу привертають погляд.

На нових світлинах Мікела з'явилася в неймовірній сукні. На знімках її образ поєднує чуттєвість і витончену елегантність.

Довга світла сукня м’яко огортає фігуру, підкреслюючи талію мереживними вставками та створюючи ефект ніжної класики.
Відкрита лінія плечей надає легкості й жіночності. Сильно виділяється її дуже глибоке декольте та неймовірний бюст.

Микела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter
Микела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

