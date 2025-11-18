Мікела Демайтер у новій сукні: найпривабливіша хокеїстка підкорює мережу

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

У Канаді вистачає не лише зіркових хокеїстів-чоловіків — жіночий хокей там також на дуже високому рівні. Однією з тих, хто могла б побудувати успішну кар’єру в спорті була Мікела Демайтер.

Однак, дівчина вибрала швидкі гроші на OnlyFans, повідомив портал Новини.LIVE.

Найпривабливіша хокеїстка світу

До OnlyFans Мікела виступала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо. Однак саме онлайн-платформи принесли їй велику популярність. За рахунок цього, ще й в Instagram у Демайтер 3,2 млн фоловерів.

Колишню хокеїстку часто називають "найгарячішою у світі". У своїх фото вона демонструє атлетичну форму, яку здобула завдяки рокам тренувань на льоду. Потужні ноги відразу привертають погляд.

На нових світлинах Мікела з'явилася в неймовірній сукні. На знімках її образ поєднує чуттєвість і витончену елегантність.

Довга світла сукня м’яко огортає фігуру, підкреслюючи талію мереживними вставками та створюючи ефект ніжної класики.

Відкрита лінія плечей надає легкості й жіночності. Сильно виділяється її дуже глибоке декольте та неймовірний бюст.

