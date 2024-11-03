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Известная украинская боец ММА вместо UFC бьет россиян на войне

3 ноября 2024 23:39
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
MMA-боец Светлана Гоцык воюет в составе 79-й бригады ДШВ
Светлана Гоцык. Фото: instagram.com/svetlanagotsyk
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В зоне боевых действий в составе 79-й десантно-штурмовой бригады воюет известная украинская девушка-боец ММА Светлана Гоцык. Спортсменку ранее сватали в UFC.

Видео с Гоцык опубликовала пресс-служба 79-й бригады.

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Четырехкратная чемпионка мира, как и в ММА, так и на фронте, имеет позывной "Феникс".

В составе 79-й бригады Украины спортсменка, начинавшая свой путь с бокса, с помощью FPV-дронов уничтожила десятки танков, БТР и ликвидировала пехоту противника.

Гоцык служит вместе с бригадой в Донецкой области.

В ММА Гоцык в 28 лет выиграла 13 поединков и пять проиграла. Промоушен WWFC, который был лучшим в Украине, раскручивал Светлану в качестве звезды. В отечественной организации девкушка в восьми боях лишь раз уступила.

Крайний бой в ММА "Феникс" провела в апреле 2021 года, проиграв Перейре Родригес на шоу турнира LFA.

Напомним, тренер "Шахтера" Марино Пушич готов сыграть в следующем матче без форвардов Даниила Сикана и Ласины Траоре.

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десант ММА война FPV-дроны ВСУ

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