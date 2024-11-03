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Відома українська бійчиня ММА замість UFC нищить росіян на війні

3 листопада 2024 23:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
MMA-боєць Світлана Гоцик воює у складі 79-ї бригади ДШВ
Світлана Гоцик. Фото: instagram.com/svetlanagotsyk
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У зоні бойових дій у складі 79-ї десантно-штурмової бригади воює відома українська бійчиня ММА Світлана Гоцик. Спортсменку раніше сватали в UFC.

Відео з Гоцик опублікувала прес-служба 79-ї бригади.

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Чотириразова чемпіонка світу, як і в ММА, так і на фронті, має позивний "Фенікс".

У складі 79-ї бригади України спортсменка, яка розпочинала свій шлях з боксу, за допомогою FPV-дронів знищила десятки танків, БТР та ліквідувала піхоту противника.

Гоцик служить разом із бригадою на Донеччині.

У ММА Гоцик у 28 років виграла 13 поєдинків та п'ять програла. Промоушен WWFC, який був найкращим в Україні, розкручував Світлану як зірку. У вітчизняній організації дівчинка у восьми боях лише раз поступилася.

Крайній бій у ММА "Фенікс" провела у квітні 2021 року, програвши Перейре Родрігес на шоу турніру LFA.

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десант ММА війна FPV-дрони ЗСУ

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