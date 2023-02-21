Известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" Мадрид
В рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает на стадионе "Энфилд" мадридский "Реал".
Стали известны составы команды, сообщает портал Новини.LIVE.
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Безвыигрышная серия "Ливерпуля" в матчах против "Реала" до этого поединка насчитывала шесть встреч. Одним из самых болезненных было поражение "красных" в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Английская команда провела хороший матч, но надежная игра Тибо Куртуа и талант Винисиуса склонили чашу весов в пользу мадридцев.
🇺🇾 Прошлый раз, когда Дарвин Нуньес играл в плей-офф #ЛигаЧемпионов на "Энфилде" 👀— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 21, 2023
Забьет сегодня? 🤔 pic.twitter.com/mBcqqMivt5
И вот подопечные Юргена Клоппа получили возможность поквитаться с соперником.
Стартовые составы команд
"Ливерпуль": Алиссон — Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (капитан), Фабиньо, Байчетич — Салах, Гакпо, Нуньес.
Главный тренер: Юрген Клопп.
"Реал" (Мадрид): Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба — Вальверде, Камавинга, Модрич — Родриго, Бензема (капитан), Винисиус.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
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