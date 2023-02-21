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Известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" Мадрид

21 февраля 2023 20:47
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В рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает на стадионе "Энфилд" мадридский "Реал". 

Стали известны составы команды, сообщает портал Новини.LIVE

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Безвыигрышная серия "Ливерпуля" в матчах против "Реала" до этого поединка насчитывала шесть встреч. Одним из самых болезненных было поражение "красных" в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Английская команда провела хороший матч, но надежная игра Тибо Куртуа и талант Винисиуса склонили чашу весов в пользу мадридцев. 

И вот подопечные Юргена Клоппа получили возможность поквитаться с соперником. 

Стартовые составы команд 

"Ливерпуль": Алиссон — Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (капитан), Фабиньо, Байчетич — Салах, Гакпо, Нуньес. 

Главный тренер: Юрген Клопп. 

"Реал" (Мадрид): Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба — Вальверде, Камавинга, Модрич — Родриго, Бензема (капитан), Винисиус. 

Главный тренер: Карло Анчелотти. 

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.

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