Жота, Фірміно та Тоні Кроос залишилися на лаві запасних

У рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Ліверпуль" приймає на стадіоні "Енфілд" мадридський "Реал".

Стали відомі склади команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Безвиграшна серія "Ліверпуля" у матчах проти "Реала" до цього поєдинку налічувала шість зустрічей. Одним із найболючіших була поразка "червоних" у фіналі минулого розіграшу Ліги чемпіонів. Англійська команда провела хороший матч, але надійна гра Тібо Куртуа та талант Вінісіуса схилили шальки терезів на користь мадридців.

🇺🇾 Минулого разу, коли Дарвін Нуньєс грав у плей-офф #ЛігаЧемпіонів на "Енфілді" 👀



Заб'є сьогодні? 🤔 pic.twitter.com/mBcqqMivt5 — УЄФА (@UEFAcom_ua) February 21, 2023

І ось підопічні Юргена Клоппа отримали можливість поквитатися із суперником.

Стартові склади команд

"Ліверпуль": Аліссон — Олександр Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (капітан), Фабіньо, Байчетич — Салах, Гакпо, Нуньєс.

Головний тренер Юрген Клопп.

"Реал" (Мадрид): Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Камавінга, Модріч — Родріго, Бензема (капітан), Вінісіус.

Головний тренер: Карло Анчелотті.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков виявився фігурантом скандалу, про який стало відомо лише зараз. Футболіст вивіз з України велику суму грошей.