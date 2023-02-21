Відомі склади команд на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — "Реал" Мадрид
У рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Ліверпуль" приймає на стадіоні "Енфілд" мадридський "Реал".
Стали відомі склади команди, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Безвиграшна серія "Ліверпуля" у матчах проти "Реала" до цього поєдинку налічувала шість зустрічей. Одним із найболючіших була поразка "червоних" у фіналі минулого розіграшу Ліги чемпіонів. Англійська команда провела хороший матч, але надійна гра Тібо Куртуа та талант Вінісіуса схилили шальки терезів на користь мадридців.
🇺🇾 Минулого разу, коли Дарвін Нуньєс грав у плей-офф #ЛігаЧемпіонів на "Енфілді" 👀— УЄФА (@UEFAcom_ua) February 21, 2023
Заб'є сьогодні? 🤔 pic.twitter.com/mBcqqMivt5
І ось підопічні Юргена Клоппа отримали можливість поквитатися із суперником.
Стартові склади команд
"Ліверпуль": Аліссон — Олександр Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (капітан), Фабіньо, Байчетич — Салах, Гакпо, Нуньєс.
Головний тренер Юрген Клопп.
"Реал" (Мадрид): Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Камавінга, Модріч — Родріго, Бензема (капітан), Вінісіус.
Головний тренер: Карло Анчелотті.
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