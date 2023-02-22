Интер против Порту — стартовые составы на 1/8 Лиги чемпионов

Известны составы на матч 1/8 Лиги чемпионов "Интер" — "Порту"
В первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов итальянский "Интер" принимает на "Джузеппе Меацца" португальский "Порту".
Тренеры обеих команд назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE.
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Фаворитом поединка эксперты считают подопечных Симоне Индзаги, которым в этом сезоне не хватает стабильности. "Нерадзурри" могут дважды подряд обыграть "Милан", но потерять очки с аутсайдерами Серии А.
Но не стоит недооценивать "Порту", который в последний раз проигрывал еще осенью прошлого года. К тому же у команды Сержиу Консейсау есть положительный опыт противостояния итальянским командам на этой стадии Лиги чемпионов.
Стартовые составы команд
"Интер": Онана — Шкриньяр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Ди Марко — Даутаро Мартинес (капитан), Джеко.
Тренер: Симоне Индзаги.
"Порту": Диогу Кошта — Жоау Мариу, Пепе (капитан), Маркано, Зайду — Отавио, Урибе, Груич, Галено — Тареми, Эдуардо Пепе.
Тренер: Сержиу Консейсау.
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