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Известны составы на матч 1/8 Лиги чемпионов "Интер" — "Порту"

22 февраля 2023 21:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Интер против Порту — стартовые составы на 1/8 Лиги чемпионов
Лаутаро Мартинес выведет "нерадзурри" на поле с капитанской повязкой
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов итальянский "Интер" принимает на "Джузеппе Меацца" португальский "Порту". 

Тренеры обеих команд назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE

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Фаворитом поединка эксперты считают подопечных Симоне Индзаги, которым в этом сезоне не хватает стабильности. "Нерадзурри" могут дважды подряд обыграть "Милан", но потерять очки с аутсайдерами Серии А. 

Но не стоит недооценивать "Порту", который в последний раз проигрывал еще осенью прошлого года. К тому же у команды Сержиу Консейсау есть положительный опыт противостояния итальянским командам на этой стадии Лиги чемпионов. 

Стартовые составы команд 

"Интер": Онана — Шкриньяр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Ди Марко — Даутаро Мартинес (капитан), Джеко. 

Тренер: Симоне Индзаги. 

"Порту": Диогу Кошта — Жоау Мариу, Пепе (капитан), Маркано, Зайду — Отавио, Урибе, Груич, Галено — Тареми, Эдуардо Пепе. 

Тренер: Сержиу Консейсау. 

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