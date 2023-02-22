Интер против Порту — стартовые составы на 1/8 Лиги чемпионов

Лаутаро Мартинес выведет "нерадзурри" на поле с капитанской повязкой

В первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов итальянский "Интер" принимает на "Джузеппе Меацца" португальский "Порту".

Тренеры обеих команд назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE.

Фаворитом поединка эксперты считают подопечных Симоне Индзаги, которым в этом сезоне не хватает стабильности. "Нерадзурри" могут дважды подряд обыграть "Милан", но потерять очки с аутсайдерами Серии А.

Но не стоит недооценивать "Порту", который в последний раз проигрывал еще осенью прошлого года. К тому же у команды Сержиу Консейсау есть положительный опыт противостояния итальянским командам на этой стадии Лиги чемпионов.

Стартовые составы команд

"Интер": Онана — Шкриньяр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Ди Марко — Даутаро Мартинес (капитан), Джеко.

Тренер: Симоне Индзаги.

"Порту": Диогу Кошта — Жоау Мариу, Пепе (капитан), Маркано, Зайду — Отавио, Урибе, Груич, Галено — Тареми, Эдуардо Пепе.

Тренер: Сержиу Консейсау.

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