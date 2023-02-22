Інтер проти Порту — стартові склади на 1/8 Ліги чемпіонів

Відомі склади на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" — "Порту"
У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів італійський "Інтер" приймає на "Джузеппе Меацца" португальський "Порту".
Тренери обох команд назвали стартові склади на це протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Фаворитом поєдинку експерти вважають підопічних Сімоне Індзагі, яким цього сезону не вистачає стабільності. "Нерадзуррі" можуть двічі поспіль обіграти "Мілан", але втратити очки з аутсайдерами Серії А.
Але не варто недооцінювати Порту, який востаннє програвав ще восени минулого року. До того ж команда Сержіу Консейсау має позитивний досвід протистояння італійським командам на цій стадії Ліги чемпіонів.
Стартові склади команд
"Інтер": Онана — Шкріньяр, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Ді Марко — Даутаро Мартінес (капітан), Джеко.
Тренер: Сімоне Індзагі.
"Порту": Діогу Кошта — Жоау Маріу, Пепе (капітан), Маркано, Зайду — Отавіо, Урібе, Груїч, Галено — Таремі, Едуардо Пепе.
Тренер: Сержі Консейсау.
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