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Відомі склади на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" — "Порту"

22 лютого 2023 21:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Інтер проти Порту — стартові склади на 1/8 Ліги чемпіонів
Лаутаро Мартінес виведе "нерадзуррі" на поле з капітанською пов'язкою
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів італійський "Інтер" приймає на "Джузеппе Меацца" португальський "Порту".

Тренери обох команд назвали стартові склади на це протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фаворитом поєдинку експерти вважають підопічних Сімоне Індзагі, яким цього сезону не вистачає стабільності. "Нерадзуррі" можуть двічі поспіль обіграти "Мілан", але втратити очки з аутсайдерами Серії А.

Але не варто недооцінювати Порту, який востаннє програвав ще восени минулого року. До того ж команда Сержіу Консейсау має позитивний досвід протистояння італійським командам на цій стадії Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд

"Інтер": Онана — Шкріньяр, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Ді Марко — Даутаро Мартінес (капітан), Джеко.

Тренер: Сімоне Індзагі.

"Порту": Діогу Кошта — Жоау Маріу, Пепе (капітан), Маркано, Зайду — Отавіо, Урібе, Груїч, Галено — Таремі, Едуардо Пепе.

Тренер: Сержі Консейсау.

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