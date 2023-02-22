Інтер проти Порту — стартові склади на 1/8 Ліги чемпіонів

Лаутаро Мартінес виведе "нерадзуррі" на поле з капітанською пов'язкою

У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів італійський "Інтер" приймає на "Джузеппе Меацца" португальський "Порту".

Тренери обох команд назвали стартові склади на це протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Фаворитом поєдинку експерти вважають підопічних Сімоне Індзагі, яким цього сезону не вистачає стабільності. "Нерадзуррі" можуть двічі поспіль обіграти "Мілан", але втратити очки з аутсайдерами Серії А.

Але не варто недооцінювати Порту, який востаннє програвав ще восени минулого року. До того ж команда Сержіу Консейсау має позитивний досвід протистояння італійським командам на цій стадії Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд

"Інтер": Онана — Шкріньяр, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Ді Марко — Даутаро Мартінес (капітан), Джеко.

Тренер: Сімоне Індзагі.

"Порту": Діогу Кошта — Жоау Маріу, Пепе (капітан), Маркано, Зайду — Отавіо, Урібе, Груїч, Галено — Таремі, Едуардо Пепе.

Тренер: Сержі Консейсау.

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