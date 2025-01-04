Бразильский футболист Халк женился на племяннице бывшей жены — фото

Бразильский футболист Халк. Фото: instagram.com/hulkparaiba

Драматическая история любви, связанная с бывшей звездой сборной Бразилии по футболу, похоже подошла к завершению. Ну или по крайней мере взяла паузу.

Игрок бразильского "Атлетико Минейро" Халк, который запомнился многим футбольным фанатам своими выступлениями в Европе, женился на племяннице своей бывшей жены Камиле, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Гражданскую церемонию пара провела еще в 2020 году. На этот раз настал черед религиозной церемонии.

История Халка

Ранее Халк был женат на тете Камилы, которую зовут Иран Соуза. Они прожили вместе 12 лет. За период брака у них родилось двое сыновей — Иан и Тьягу. Еще одного ребенка, девочку Алиси пара усыновила.

Камила на 10 лет моложе Иран. Она, как пишут СМИ, была любимой племянницей Иран, но сейчас женщины не контактируют.

А некоторые родственники называют Камилу "Иудой".

Халк наиболее известен по выступлениям в португальском "Порту" в 2008 — 2012 годах. Он также играл за российский "Зенит", а затем переехал в Китай.

Сейчас игрок вернулся в Бразилию.

Напомним, эксперт назвал трех кандидатов, которые могут заменить Сергея Реброва в сборной Украины.

Лондонский "Арсенал" готов распрощаться с Александром Зинченко при одном условии.

Английский "Ливерпуль" усилит состав перед стартом второй части сезона.