Бразильський футболіст Халк одружився з племінницею колишньої дружини — фото

Відомий футболіст одружився з племінницею колишньої дружини
Драматична історія кохання, пов'язана з колишньою зіркою збірної Бразилії з футболу, схоже підійшла до завершення. Ну або принаймні взяла паузу.
Гравець бразильського "Атлетіко Мінейро" Халк, який запам'ятався багатьом футбольним фанатам своїми виступами у Європі, одружився з племінницею своєї колишньої дружини Камілою, повідомляє Daily Mail.
Цивільну церемонію пара провела ще у 2020 році. Цього разу настала черга релігійної церемонії.
Історія Халка
Раніше Халк був одружений на тітці Каміли, ім'я якої Іран Соуза. Вони прожили разом 12 років. За період шлюбу у них народилося двоє синів — Іан та Тьягу. Ще одну дитину, дівчинку Алісі пара всиновила.
Каміла на 10 років молодша за Іран. Вона, як пишуть ЗМІ, була улюбленою племінницею Іран, але зараз жінки не контактують.
А деякі родичі називають Камілу "Іудою".
Халк найбільш відомий за виступами у португальському "Порту" у 2008 — 2012 роках. Він також грав за російський "Зеніт", а потім переїхав до Китаю.
Зараз гравець повернувся до Бразилії.
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