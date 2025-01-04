Бразильський футболіст Халк одружився з племінницею колишньої дружини — фото

Бразильський футболіст Халк. Фото: instagram.com/hulkparaiba

Драматична історія кохання, пов'язана з колишньою зіркою збірної Бразилії з футболу, схоже підійшла до завершення. Ну або принаймні взяла паузу.

Гравець бразильського "Атлетіко Мінейро" Халк, який запам'ятався багатьом футбольним фанатам своїми виступами у Європі, одружився з племінницею своєї колишньої дружини Камілою, повідомляє Daily Mail.

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Історія Халка

Раніше Халк був одружений на тітці Каміли, ім'я якої Іран Соуза. Вони прожили разом 12 років. За період шлюбу у них народилося двоє синів — Іан та Тьягу. Ще одну дитину, дівчинку Алісі пара всиновила.

Каміла на 10 років молодша за Іран. Вона, як пишуть ЗМІ, була улюбленою племінницею Іран, але зараз жінки не контактують.

А деякі родичі називають Камілу "Іудою".

Халк найбільш відомий за виступами у португальському "Порту" у 2008 — 2012 роках. Він також грав за російський "Зеніт", а потім переїхав до Китаю.

Зараз гравець повернувся до Бразилії.

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