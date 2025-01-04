Дискваліфікація Вінісіуса — Реал оскаржує червону картку

Гравець мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

У іспанській Ла Лізі вчора, 3 січня, відбувся матч між "Валенсією" та "Реалом". Центральним епізодом гри стала червона картка, показана одному із лідерів мадридського клубу.

Форвард "Реала" Вінісіус Жуніор на 78 хвилині отримав червону картку за поштовх голкіпера "Валенсії" Столе Димитрієвські, повідомляє Relevo.

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Скільки пропустить Вінісіус

У ЗМІ зазначають, що у разі, якщо поведінку бразильця просто визнають агресивною, він може пропустити два наступних матчі.

Якщо дії Вінісіуса у підсумку трактуватимуть як напад — тоді дискваліфікація буде відразу на чотири гри.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вже заявив, що не згоден з червоною карткою Вінісіусу. У клубі збираються подавати апеляцію на це рішення арбітра.

Матч між "Валенсією" та "Реалом" завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. "Реал" вирвав перемогу у доданий час.

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