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Вінісіусу загрожує тривала дискваліфікація — Реал протестує

4 січня 2025 10:30
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Дискваліфікація Вінісіуса — Реал оскаржує червону картку
Гравець мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У іспанській Ла Лізі вчора, 3 січня, відбувся матч між "Валенсією" та "Реалом". Центральним епізодом гри стала червона картка, показана одному із лідерів мадридського клубу. 

Форвард "Реала" Вінісіус Жуніор на 78 хвилині отримав червону картку за поштовх голкіпера "Валенсії" Столе Димитрієвські, повідомляє Relevo

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Тепер він ризикує пропустити тривалий час через дискваліфікацію. Все залежатиме від кінцевого рішення Ла Ліги. 

Скільки пропустить Вінісіус 

У ЗМІ зазначають, що у разі, якщо поведінку бразильця просто визнають агресивною, він може пропустити два наступних матчі. 

Якщо дії Вінісіуса у підсумку трактуватимуть як напад — тоді дискваліфікація буде відразу на чотири гри. 

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вже заявив, що не згоден з червоною карткою Вінісіусу. У клубі збираються подавати апеляцію на це рішення арбітра. 

Матч між "Валенсією" та "Реалом" завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. "Реал" вирвав перемогу у доданий час. 

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може стати гравцем одного із топклубів АПЛ.

У київському "Динамо"  знайшли посилення складу у молодіжній команді.

Англійський "Ліверпуль" може придбати одного із ключових гравців збірної України. 

В Іспанії можуть скасувати результати чемпіонату через дії "Барселони".

спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Вінісіус Жуніор

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