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Зірка Барселони хоче піти з команди через президента клубу

3 січня 2025 18:15
Станіслав Костюк - Редактор
Лідер Барселони може піти з клубу через фінансові проблеми
Дані Ольмо (ліворуч) та Ламін Ямаль святкують гол. Фото: instagram.com/daniolmo/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво каталонської "Барселони" не може заявити на другу половину сезону двох футболістів. Один із них може в будь-який час покинути команду, яка претендує на чемпіонський титул. 

"Барселона" не змогла виконати зобов'язання перед Ла-Лігою, повідомляє Marca

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Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо і форвард Пау Віктор можуть більше не зіграти за "Барселону" жодного матчу. Правила Ла-Ліги забороняють їм виходити на поле, якщо каталонський клуб не виконає важливу умову.

Дані Ольмо
Дані Ольмо бореться за м'яч. Фото: Reuters/Juan Medina

Деталі скандалу в Іспанії 

"Барселона" повинна була представити фінансові гарантії для того, щоб заявити Дані Ольмо і Пау Віктора. Однак каталонський клуб не зміг знайти кошти, щоб надати ці гарантії. "Синьо-гранатові" збиралися продати вболівальникам абонементи на VIP-місця на стадіоні "Камп Ноу", щоб залагодити ситуацію і заробити 120 млн євро.

Однак арена "Барселони" досі перебуває на реконструкції, і ця затія провалилася. Час, коли клуб мав надати фінансові гарантії, вже вичерпано. Пау Віктор більше не зіграє за "Барсу" цього сезону і проведе його залишок на трибуні. Клуб не може віддати його в оренду, оскільки футболіст технічно не заявлений у команді.

З Дані Ольмо інша ситуація. У його контракті є спеціальний пункт про те, що хавбек отримає статус вільного агента, якщо "Барселона" не зможе його заявити на другу частину сезону. Поки що Ольмо не оголошував про пошук нового клубу, проте навряд чи він погодиться на шестимісячну паузу в кар'єрі. Одним із найкращих гравців клубу може піти через те, що президент "Барселони" Жоан Лапорта не дотримав власної обіцянки.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії зіткнувся із серйозними проблемами через каталонську "Барселону".

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спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Жоан Лапорта

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