Лидер Барселоны может уйти из клуба из-за финансовых проблем

Звезда Барселоны хочет уйти из команды из-за президента клуба
Руководство каталонской "Барселоны" не может заявить на вторую половину сезона двух футболистов. Один из них может в любое время покинуть команду, которая претендует на чемпионский титул.
"Барселона" не смогла выполнить обязательства перед Ла Лигой, сообщает Marca.
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо и форвард Пау Виктор могут больше не сыграть за "Барселону" ни одного матча. Правила Ла Лиги запрещают им выходить на поле, если каталонский клуб не выполнит важное условие.
Детали скандала в Испании
"Барселона" должна была представить финансовые гарантии для того, чтобы заявить Дани Ольмо и Пау Виктора. Однако каталонский клуб не смог найти средства, чтобы предоставить эти гарантии. "Сине-гранатовые" собирались продать болельщикам абонементы на VIP-места на стадионе "Камп Ноу", чтобы уладить ситуацию и заработать 120 млн евро.
Однако арена "Барселоны" до сих пор находится на реконструкции, и эта затея провалилась. Время, когда клуб должен был предоставить финансовые гарантии, уже исчерпано. Пау Виктор больше не сыграет за "Барсу" в этом сезоне и проведет его остаток на трибуне. Клуб не может отдать его в аренду, поскольку футболист технически не заявлен в команде.
С Дани Ольмо другая ситуация. В его контракте есть специальный пункт о том, что хавбек получит статус свободного агента, если "Барселона" не сможет его заявить на вторую часть сезона. Пока Ольмо не объявлял о поиске нового клуба, однако вряд ли он согласится на шестимесячную паузу в карьере. Одним из лучших игроков клуба может уйти из-за того, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта не сдержал собственное обещание.
Напомним, чемпионат Испании столкнулся с серьезными проблемами из-за каталонской "Барселоны".
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин заинтересован один из самых титулованных клубов мира.
Тренерский штаб киевского "Динамо" принял важное решение по поводу усиления команды в зимнее трансферное окно.
Во львовских "Карпатах" сумели подписать перспективного игрока сборной Украины, на которого претендовало "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!