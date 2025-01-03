Лидер Барселоны может уйти из клуба из-за финансовых проблем

Дани Ольмо (слева) и Ламин Ямаль празднуют гол. Фото: instagram.com/daniolmo/

Руководство каталонской "Барселоны" не может заявить на вторую половину сезона двух футболистов. Один из них может в любое время покинуть команду, которая претендует на чемпионский титул.

"Барселона" не смогла выполнить обязательства перед Ла Лигой, сообщает Marca.

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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо и форвард Пау Виктор могут больше не сыграть за "Барселону" ни одного матча. Правила Ла Лиги запрещают им выходить на поле, если каталонский клуб не выполнит важное условие.

Дани Ольмо борется за мяч. Фото: Reuters/Juan Medina

Детали скандала в Испании

"Барселона" должна была представить финансовые гарантии для того, чтобы заявить Дани Ольмо и Пау Виктора. Однако каталонский клуб не смог найти средства, чтобы предоставить эти гарантии. "Сине-гранатовые" собирались продать болельщикам абонементы на VIP-места на стадионе "Камп Ноу", чтобы уладить ситуацию и заработать 120 млн евро.

Однако арена "Барселоны" до сих пор находится на реконструкции, и эта затея провалилась. Время, когда клуб должен был предоставить финансовые гарантии, уже исчерпано. Пау Виктор больше не сыграет за "Барсу" в этом сезоне и проведет его остаток на трибуне. Клуб не может отдать его в аренду, поскольку футболист технически не заявлен в команде.

С Дани Ольмо другая ситуация. В его контракте есть специальный пункт о том, что хавбек получит статус свободного агента, если "Барселона" не сможет его заявить на вторую часть сезона. Пока Ольмо не объявлял о поиске нового клуба, однако вряд ли он согласится на шестимесячную паузу в карьере. Одним из лучших игроков клуба может уйти из-за того, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта не сдержал собственное обещание.

Напомним, чемпионат Испании столкнулся с серьезными проблемами из-за каталонской "Барселоны".

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