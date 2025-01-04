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Винисиусу грозит длительная дисквалификация — Реал протестует

4 января 2025 10:30
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Дисквалификация Винисиуса — Реал оспаривает красную карточку
Игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В испанской Ла Лиге вчера, 3 января, состоялся матч между "Валенсией" и "Реалом". Центральным эпизодом игры стала красная карточка, показанная одному из лидеров мадридского клуба.

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор на 78 минуте получил красную карточку за толчок голкипера "Валенсии" Столе Димитриевски, сообщает Relevo.

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Теперь он рискует пропустить длительное время из-за дисквалификации. Все будет зависеть от конечного решения Ла Лиги.

Сколько пропустит Винисиус 

В СМИ отмечают, что в случае, если поведение бразильца просто признают агрессивным, он может пропустить два следующих матча.

Если действия Винисиуса в итоге будут трактовать как нападение — тогда дисквалификация будет сразу на четыре игры.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уже заявил, что не согласен с красной карточкой Винисиусу. В клубе собираются подавать апелляцию на это решение арбитра.

Матч между "Валенсией" и "Реалом" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. "Реал" вырвал победу в добавленное время.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может стать игроком одного из топ-клубов АПЛ.

В киевском "Динамо" нашли усиление состава в молодежной команде.

Английский "Ливерпуль" может приобрести одного из ключевых игроков сборной Украины.

В Испании могут отменить результаты чемпионата из-за действий "Барселоны".

спорт футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Винисиус Жуниор

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