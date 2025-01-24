Экс-игрок Челси вступил в армию и стал военным офицером

Флоран Малуда (справа) принимает поздравления. Фото: instagram.com/fmalouda/

Бывший футболист сборной Франции и английского клуба "Челси" Флоран Малуда удивил неожиданной инициативой. Спортсмен присоединился к одному из пехотных корпусов и получил офицерское звание.

Чемпион английской Премьер-лиги прошел подготовку во Французской Гвиане и показал фотографии со службы на своей странице в Instagram.

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Флоран Малуда поддержал инициативу французского правительства и записался в Иностранный легион. Он прошел специальный курс подготовки и стал офицером запаса 3 лесного пехотного полка во Французской Гвиане, где родился отец бывшего футболиста.

Флоран Малуда преодолевает полосу препятствий. Фото: instagram.com/fmalouda/

Теперь Флоран Малуда может заниматься обеспечением военной части, он обучен выживанию в дикой природе и готов обучать новобранцев. Экс-футболист сравнил полученный опыт с духом спортивного единства, который царил в командах, за которые полузащитник выступал.

Флоран Малуда во Французской Гвиане. Фото: instagram.com/fmalouda/

Что известно про Малуда

Воспитанник французского футбола сделал себе имя в составе "Лиона", который двадцать лет назад был гегемоном Лиги 1. Летом 2007 года хавбек перешел в "Челси" за 15 млн евро и стал важным исполнителем в лондонской команде.

Малуда завоевал много трофеев за свою карьеру. В коллекции 44-летнего Флорана есть титул победителя АПЛ, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Он становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года, а через год был признан лучшим футболистом Франции.

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