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Известный футболист получил офицерское звание в армии

24 января 2025 09:43
Станислав Костюк - Редактор
Экс-игрок Челси вступил в армию и стал военным офицером
Флоран Малуда (справа) принимает поздравления. Фото: instagram.com/fmalouda/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист сборной Франции и английского клуба "Челси" Флоран Малуда удивил неожиданной инициативой. Спортсмен присоединился к одному из пехотных корпусов и получил офицерское звание.

Чемпион английской Премьер-лиги прошел подготовку во Французской Гвиане и показал фотографии со службы на своей странице в Instagram

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Флоран Малуда поддержал инициативу французского правительства и записался в Иностранный легион. Он прошел специальный курс подготовки и стал офицером запаса 3 лесного пехотного полка во Французской Гвиане, где родился отец бывшего футболиста. 

Флоран Малуда
Флоран Малуда преодолевает полосу препятствий. Фото: instagram.com/fmalouda/

Теперь Флоран Малуда может заниматься обеспечением военной части, он обучен выживанию в дикой природе и готов обучать новобранцев. Экс-футболист сравнил полученный опыт с духом спортивного единства, который царил в командах, за которые полузащитник выступал. 

Флоран Малуда
Флоран Малуда во Французской Гвиане. Фото: instagram.com/fmalouda/

Что известно про Малуда 

Воспитанник французского футбола сделал себе имя в составе "Лиона", который двадцать лет назад был гегемоном Лиги 1. Летом 2007 года хавбек перешел в "Челси" за 15 млн евро и стал важным исполнителем в лондонской команде. 

Малуда завоевал много трофеев за свою карьеру. В коллекции 44-летнего Флорана есть титул победителя АПЛ, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Он становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года, а через год был признан лучшим футболистом Франции. 

Напомним, семейная чета Екатерины и Александра Усиков опубликовала неожиданные фотографии из больницы. 

Бывший соперник украинца Тайсон Фьюри впервые показал, чем занимается после ухода из профессионального бокса. 

Футболист сборной Англии Джек Грилиш, который недавно забил гол в ворота "ПСЖ", может стать игроком "Манчестер Юнайтед". 

Франция спорт футбол армия Челси

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