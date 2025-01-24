Ексгравець Челсі вступив в армію й став військовим офіцером

Флоран Малуда (праворуч) приймає вітання. Фото: instagram.com/fmalouda/

Колишній футболіст збірної Франції та англійського клубу "Челсі" Флоран Малуда здивував несподіваною ініціативою. Спортсмен приєднався до одного з піхотних корпусів і отримав офіцерське звання.

Чемпіон англійської Прем'єр-ліги пройшов підготовку у Французькій Гвіані та показав світлини зі служби на своїй сторінці в Instagram.

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Флоран Малуда підтримав ініціативу французького уряду і записався в Іноземний легіон. Він пройшов спеціальний курс підготовки й став офіцером запасу 3 лісового піхотного полку у Французькій Гвіані, де народився батько колишнього футболіста.

Флоран Малуда долає смугу перешкод. Фото: instagram.com/fmalouda/

Тепер Флоран Малуда може займатися забезпеченням військової частини, його навчили виживанню в дикій природі й готовий навчати новобранців. Ексфутболіст порівняв отриманий досвід із духом спортивної єдності, який панував у командах, за які півзахисник виступав.

Флоран Малуда у Французькій Гвіані. Фото: instagram.com/fmalouda/

Що відомо про Малуда

Вихованець французького футболу зробив собі ім'я у складі "Ліона", який двадцять років тому був гегемоном Ліги 1. Влітку 2007 року хавбек перейшов до "Челсі" за 15 млн євро та став важливим виконавцем у лондонській команді.

Малуда завоював багато трофеїв за свою кар'єру. У колекції 44-річного Флорана є титул переможця АПЛ, Ліги чемпіонів і Кубка Англії. Він ставав срібним призером чемпіонату світу 2006 року, а за рік його визнали найкращим футболістом Франції.

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