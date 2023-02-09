Вилли Орбан из клуба РБ Лейпциг станет донором костного мозга

Ветеран немецкой Бундеслиги совершает бескорыстный и красивый поступок

Центральный защитник сборной Венгрии и немецкого "РБ Лейпциг" Вилли Орбан стал донором стволовых клеток крови. Он решился на этот шаг ради совершенно незнакомого человека.

Капитан "быков" пропустит ближайшие матчи своей команды, сообщает Goal.com.

30-летний Вилли Орбан у 2017 году зарегистрировался в реестре доноров костного мозга. Он был готов пожертвовать свои стволовые клетки реципиенту, которому они подойдут.

Жертва Вилли Орбана

В начале неделе венгерский футболист получил уведомление о том, что такой пациент найден. Орбан прошел дополнительные анализы, которые подтвердили совпадение медицинских показателей. Это означает, что Вилли сможет фактически отдать частичку себя для человека, которого он даже не знает.

Орбан уже отказался от групповых тренировок "РБ Лейпцига" на этой неделе и перед процедурой сделал инъекции стволовых клеток.

"Конечно, я был удивлен, когда получил информацию о том, что подхожу. Я не сомневался. Хочу сделать это как можно скорее. У меня есть шанс потенциально спасти жизнь другого человека, приложив очень небольшие усилия. Это несложно. Я надеюсь, что мое пожертвование поможет реципиенту вылечиться от болезни", — рассказал Вилли Орбан.

Футболист добавил, что надеется вдохновить других людей зарегистрироваться в реестре доноров костного мозга. Пожертвования стволовых клеток используются для лечения пациентов с раком крови и могут спасти жизнь.

В ближайшие выходные "РБ Лейпциг" сыграет против "Униона" из Берлина. В случае победы "быки" могут догнать столичный клуб в турнирной таблице Бундеслиги и выйти на второе место. Но им придется решить эту задачу без своего капитана.

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