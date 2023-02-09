Віллі Орбан із клубу РБ Лейпциг стане донором кісткового мозку

Ветеран німецької Бундесліги робить безкорисливий та гарний вчинок

Центральний захисник збірної Угорщини та німецького "РБ Лейпциг" Віллі Орбан став донором стовбурових клітин крові. Він зважився на цей крок заради зовсім незнайомої людини.

Капітан "биків" пропустить найближчі матчі своєї команди, повідомляє Goal.com.

30-річний Віллі Орбан у 2017 році зареєструвався в реєстрі донорів кісткового мозку. Він був готовий пожертвувати свої стволові клітини реципієнту, якому вони підійдуть.

Жертва Віллі Орбана

На початку тижня угорський футболіст отримав повідомлення про те, що такого пацієнта знайдено. Орбан пройшов додаткові аналізи, що підтвердили збіг медичних показників. Це означає, що Віллі зможе фактично віддати частинку себе для людини, яку він навіть не знає.

Орбан вже відмовився від групових тренувань "РБ Лейпцига" на цьому тижні й перед процедурою зробив ін'єкції стовбурових клітин.

"Звичайно, я був здивований, коли отримав інформацію про те, що підходжу. Я не сумнівався. Хочу зробити це якнайшвидше. У мене є шанс потенційно врятувати життя іншої людини, доклавши дуже невеликі зусилля. Це нескладно. Я сподіваюся, що моя пожертва допоможе реципієнту вилікуватися від хвороби", — розповів Віллі Орбан.

Футболіст додав, що сподівається надихнути інших людей зареєструватись у реєстрі донорів кісткового мозку. Пожертвування стовбурових клітин використовуються для лікування пацієнтів із раком крові та можуть врятувати життя.

Найближчими вихідними "РБ Лейпциг" зіграє проти "Уніона" з Берліна. У разі перемоги "бики" можуть наздогнати столичний клуб у турнірній таблиці Бундесліги та вийти на друге місце. Але їм доведеться вирішити це завдання без свого капітана.

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