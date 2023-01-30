Дженнаро Гаттузо уволен с поста главного тренера Валенсии

Стороны недовольны работой друг друга

Руководство испанской "Валенсии" приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт испанского клуба.

45-летний Дженнаро Гаттузо проработал в "Валенсии" чуть больше полугода. Он возглавил испанскую команду прошлым летом, однако не сумел выполнить поставленных перед ней задач на сезон.

Проблемы Гаттузо в "Валенсии"

Президент "летучих мышей", спортивный директор клуба и итальянский наставник обсудили накопившиеся проблемы при личной встрече. После этого последовало сообщение об уходе Гаттузо. Сообщается, что стороны не имеют претензий друг к другу.

Причиной решения о досрочном расторжении контракта стала серия неудачных результатов "Валенсии". "Летучие мыши" действительно почти забыли о том, что такое — побеждать соперников. За последние месяцы левантийская команда проиграла на выезде "Вальядолиду" (0:1), выбыла на стадии четвертьфинала из Кубка Испании в матче с "Атлетиком" (1:3), сыграла дома вничью с "Альмерией" (2:2), уступила "Реалу" в полуфинале Суперкубка Испании по пенальти, проиграл дома "Кадису" (0:1), а на выезде — "Вильярреалу" (1:2). Из побед можно вспомнить только триумф в 1/8 Кубка Испании, в котором "Валенсия" разгромила хихонский "Спортинг" (4:0).

При этом Дженнаро Гаттузо был недоволен работой директоров "Валенсии" во время зимнего трансферного окна. Он настаивал на подписании опорного полузащитника и вингера, но так и не получил игроков на эти позиции.

После 18 сыгранных туров "Валенсия" занимает 14 место в турнирной таблице испанской Примеры. До левантийского клуба Дженнаро Гаттузо тренировал "Палермо", греческий ОФИ, "Пизу", "Милан" и "Наполи".

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