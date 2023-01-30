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Відомий іспанський клуб звільнив тренера серед сезону: у чому причина

30 січня 2023 21:21
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Дженнаро Гаттузо звільнено з посади головного тренера Валенсії
Сторони незадоволені роботою одна одної
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Керівництво іспанської "Валенсії" ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо.

Сторони розірвали угоду за згодою, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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45-річний Дженнаро Гаттузо пропрацював у "Валенсії" трохи більше пів року. Він очолив іспанську команду минулого літа, проте не зумів виконати поставлених перед нею завдань на сезон.

Проблеми Гаттузо у "Валенсії"

Президент "кажанів", спортивний директор клубу та італійський наставник обговорили проблеми, що накопичилися при особистій зустрічі. Після цього надійшло повідомлення про звільнення Гаттузо. Повідомляється, що сторони не мають претензій одна до одної.

Причиною рішення про дострокове розірвання контракту стала серія невдалих результатів "Валенсії". "Кажани" справді майже забули про те, що таке — перемагати суперників. За останні місяці левантійська команда програла на виїзді "Вальядоліду" (0:1), вибула на стадії чвертьфіналу з Кубка Іспанії у матчі з "Атлетиком" (1:3), зіграла вдома внічию з "Альмерією" (2:2), поступилася "Реалу" у півфіналі Суперкубка Іспанії з пенальті програв удома "Кадісу" (0:1), а на виїзді — "Вільярреалу" (1:2). З перемог можна згадати лише тріумф у 1/8 Кубка Іспанії, у якому "Валенсія" розгромила хіхонський "Спортинг" (4:0).

При цьому Дженнаро Гаттузо незадоволений роботою директорів "Валенсії" під час зимового трансферного вікна. Він наполягав на підписанні опорного півзахисника та вінгера, але так і не отримав гравців на ці позиції.

Після 18 зіграних турів "Валенсія" посідає 14 місце у турнірній таблиці іспанської Прімери. До левантійського клубу Дженнаро Гаттузо тренував "Палермо", грецький ОФІ, "Пізу", "Мілан" та "Наполі".

Нагадаємо, лондонські "Арсенал" та "Челсі" вступили в суперечку за чергового молодого футболіста. Мойзес Кайседо може переїхати до столиці.

Нещодавно стало відомо про те, що захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магуайр може переїхати до італійської Серії А. Футболістом цікавиться місцевий "Інтер".

А захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу перейде до "Баварії". Англійська команда вирішила віддати одного зі своїх лідерів в оренду мюнхенському клубу, який веде непросту боротьбу за чемпіонство у Бундеслізі.

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