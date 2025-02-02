Довбик или Лукаку — журналист объяснил, кто лучше

Игрок римской "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Итальянская "Рома" продолжает свою борьбу за более высокие места в чемпионате Италии. В СМИ оценивают, насколько нынешние кадры помогут команде это сделать.

Итальянский журналист Лакопо Мирабелла сравнил украинского форварда "Ромы" Артема Довбика и бывшего ее нападающего, ныне выступающего в "Наполи", Ромелу Лукаку, сообщает ilsognonelcuore.com.

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Игроки римской "Ромы" во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Что сказал Мирабелла о Довбыке

Он отметил, что ему очень нравится Лукаку. И добавил, что попробовал бы привести в "Рому" пару Конте — Лукаку (оба сейчас в "Наполи" - ред.).

"Если сравнить его с Довбиком, то понятно, что "Роме" нужен нападающий, который может играть спиной к воротам, держать мяч и поднимать команду вверх. Лукаку — один из лучших в Европе по этому фундаментальному показателю. Понятно, что Довбику нужно вернуть свой блеск, но, несмотря на это, он уже забил 12 голов в этом сезоне", — сказал Мирабелла.

По его словам, если это показатели "не самого лучшего" Довбика, то есть основания быть уверенным в себе.

Журналист резюмировал, что Довбик отличается от Лукаку, который "является более опытным, более физическим и более полезным в фазе игры без мяча".

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