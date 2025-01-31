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Довбик їде в Португалію — результати жеребкування Ліги Європи

31 січня 2025 17:04
Олександр Ільющенков - Редактор
Рома проти Порту, Фенербахче проти Андерлехта — всі пари плей-оф Ліги Європи
Жеребкування плей-оф Ліги Європи. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Олександр Ільющенков - Редактор

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стадії плей-оф Ліги Європи. Цього року цей єврокубок, як і Ліга чемпіонів, вперше проходить за новим форматом. 

Ключовим протистоянням першої стадії плей-оф Ліги Європи стануть матчі між італійською "Ромою" та португальським "Порту", повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Окрім цієї пари, на футбольних фанатів очікує ще декілька цікавих протистоянь. Хоча і без відверто "прохідних" матчів не обійшлося. 

жеребкування Ліги Європи
Жеребкування Ліги Європи. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Результати жеребкування Ліги Європи

Головний матч стадії ми вже виділили, це "Рома" — "Порту". 

Є декілька не надто цікавих широкому загалу протистоянь: "Твенте" — "Буде-Глімт", ПАОК — ФКСБ, "Ференцварош" — "Вікторія". 

"Фенербахче" Жозе Моурінью зіграє проти бельгійського "Андерлехта", нідерландський АЗ поміряється силами з турецьким "Галатасараєм".

Данський "Мідтьюлланд" спробує обіграти іспанський "Реал Сосьєдад".

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