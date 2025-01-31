Рома проти Порту, Фенербахче проти Андерлехта — всі пари плей-оф Ліги Європи

Жеребкування плей-оф Ліги Європи. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стадії плей-оф Ліги Європи. Цього року цей єврокубок, як і Ліга чемпіонів, вперше проходить за новим форматом.

Ключовим протистоянням першої стадії плей-оф Ліги Європи стануть матчі між італійською "Ромою" та португальським "Порту", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Окрім цієї пари, на футбольних фанатів очікує ще декілька цікавих протистоянь. Хоча і без відверто "прохідних" матчів не обійшлося.

Жеребкування Ліги Європи. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Результати жеребкування Ліги Європи

Головний матч стадії ми вже виділили, це "Рома" — "Порту".

Є декілька не надто цікавих широкому загалу протистоянь: "Твенте" — "Буде-Глімт", ПАОК — ФКСБ, "Ференцварош" — "Вікторія".

"Фенербахче" Жозе Моурінью зіграє проти бельгійського "Андерлехта", нідерландський АЗ поміряється силами з турецьким "Галатасараєм".

Данський "Мідтьюлланд" спробує обіграти іспанський "Реал Сосьєдад".

Нагадаємо, Віталій Буяльський може залишити київське "Динамо".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів розмову з гравцями після матчу з РФШ.

"Борнмут" збирається продати українця Іллю Забарного.

Іспанський "Атлетіко" підписав контракт з молодим українським талантом.