Рома проти Порту, Фенербахче проти Андерлехта — всі пари плей-оф Ліги Європи

Довбик їде в Португалію — результати жеребкування Ліги Європи
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стадії плей-оф Ліги Європи. Цього року цей єврокубок, як і Ліга чемпіонів, вперше проходить за новим форматом.
Ключовим протистоянням першої стадії плей-оф Ліги Європи стануть матчі між італійською "Ромою" та португальським "Порту", повідомляє портал Новини.LIVE.
Окрім цієї пари, на футбольних фанатів очікує ще декілька цікавих протистоянь. Хоча і без відверто "прохідних" матчів не обійшлося.
Результати жеребкування Ліги Європи
Головний матч стадії ми вже виділили, це "Рома" — "Порту".
Є декілька не надто цікавих широкому загалу протистоянь: "Твенте" — "Буде-Глімт", ПАОК — ФКСБ, "Ференцварош" — "Вікторія".
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