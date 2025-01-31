Рома против Порту, Фенербахче против Андерлехта — все пары плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы. В этом году этот еврокубок, как и Лига чемпионов, впервые проходит по новому формату.

Ключевым противостоянием первой стадии плей-офф Лиги Европы станут матчи между итальянской "Ромой" и португальским "Порту", сообщает портал Новини.LIVE.

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Кроме этой пары, футбольных фанатов ожидает еще несколько интересных противостояний. Хотя и без откровенно "проходных" матчей не обошлось.

Жеребьевка Лиги Европы. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Главный матч стадии мы уже выделили, это "Рома" — "Порту".

Есть несколько не слишком интересных широкой общественности противостояний: "Твенте" — "Буде-Глимт", ПАОК — ФКСБ, "Ференцварош" — "Виктория".

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