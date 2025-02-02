Довбик чи Лукаку — журналіст пояснив, хто кращий

Гравець римської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Італійська "Рома" продовжує свою боротьбу за більш високі місця у чемпіонаті Італії. У ЗМІ оцінюють, наскільки нинішні кадри допоможуть команді це зробити.

Італійський журналіст Лакопо Мірабелла порівняв українського форварда "Роми" Артема Довбика і колишнього її нападника, який нині виступає в "Наполі", Ромелу Лукаку, повідомляє ilsognonelcuore.com.

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Гравці римської "Роми" під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Що сказав Мірабелла про Довбика

Він зазначив, що йому дуже подобається Лукаку. І додав, що спробував би привести в "Рому" пару Конте — Лукаку (обидва зараз у "Наполі" - ред.).

"Якщо порівняти його з Довбиком, то зрозуміло, що "Ромі" потрібен нападник, який може грати спиною до воріт, тримати м'яч і піднімати команду вгору. Лукаку – один з найкращих в Європі за цим фундаментальним показником. Зрозуміло, що Довбику потрібно повернути свій блиск, але, незважаючи на це, він вже забив 12 голів у цьому сезоні", — сказав Мірабелла.

За його словами, якщо це показники "не найкращого" Довбика, то є підстави бути впевненим у собі.

Журналіст резюмував, що Довбик відрізняється від Лукаку, який "є більш досвідченим, більш фізичним та більш корисним у фазі гри без м'яча".

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