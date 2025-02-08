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Известен рейтинг лучших заведений физкультуры и спорта-2024

8 февраля 2025 16:11
Станислав Костюк - Редактор
Минспорта назвал лучшие спортивные школы и академии в Украине
Воспитанница Львовского профессионального колледжа спорта Вера Середяк. Фото: 4studio
Станислав Костюк - Редактор

В Украине определили лучшие спортивные заведения страны по итогам 2024 года. В список попали профильные колледжи и школы из разных регионов по всей стране.

Оценка осуществлялась на основе результатов участия спортсменов в официальных международных и всеукраинских спортивных соревнованиях в 2024 году, сообщил официальный сайт Минспорта. 

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Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг лучших заведений физической культуры и спорта в Украине по итогам 2024 года. Учреждения были определены среди разных категорий по уровню подготовки и достижений их воспитанников. 

НУФВСУ
Олимпийский профессиональный колледж им. Ивана Поддубного. Фото: НУФВСУ

Лучшие спортивные заведения Украины 

В список попали детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва. Среди них Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-2 (Кировоградская ОГА), ДЮСШ Дерюгиных (Киевский городской совет) и ДЮСШ по академической гребле "Буревестник" (Киевский городской совет профсоюзов). 

Лучшими детско-юношескими спортивными школами стали Броварская ДЮСШ по ушу и единоборствам (Броварской городской совет, Киевская область), Комплексная ДЮСШ №14 Деснянского района (КГГА) и ДЮСШ "Аквалидер" (КГГА).

Лучшими школами высшего спортивного мастерства оказались Школа высшего спортивного мастерства Киева, Киевская городская ШВСМ и Днепропетровская областная ШВСМ. 

Лучшие заведения специализированного образования спортивного профиля среди профессиональных колледжей Львовский профессиональный колледж спорта (Львовский облсовет), Олимпийский профессиональный колледж им. Ивана Поддубного (НУФВСУ) и Харьковский профессиональный колледж спортивного профиля (Харьковский облсовет). 

Лучшие заведения специализированного образования спортивного профиля среди спортивных лицеев: Киевский областной лицей физической культуры и спорта (Киевский облсовет), Киевский спортивный лицей и Ивано-Франковский спортивный лицей (Ивано-Франковский облсовет).

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спорт Львов Минспорта Матвей Бидный Ирина Дерюгина
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