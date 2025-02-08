Мінспорт назвав найкращі спортивні школи та академії в Україні

Вихованка Львівського професійного коледжу спорту Віра Середяк. Фото: 4studio

В Україні визначили найкращі спортивні заклади країни за підсумками 2024 року. До списку потрапили профільні коледжі та школи з різних регіонів по всій країні.

Оцінювання здійснювали на основі результатів участі спортсменів в офіційних міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях у 2024 році, повідомив офіційний сайт Мінспорту.

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Олімпійський професійний коледж ім. Івана Піддубного. Фото: НУФВСУ

Найкращі спортивні заклади України

До списку потрапили дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву. Серед них Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву-2 (Кіровоградська ОДА), ДЮСШ Дерюгіних (Київська міська рада) та ДЮСШ з академічного веслування "Буревісник" (Київська міська рада профспілок).

Найкращими дитячо-юнацькими спортивними школами стали Броварська ДЮСШ з ушу та єдиноборств (Броварська міська рада, Київська область), Комплексна ДЮСШ №14 Деснянського району (КМДА) та ДЮСШ "Аквалідер" (КМДА).

Найкращими школами вищої спортивної майстерності виявилися Школа вищої спортивної майстерності Києва, Київська міська ШВСМ та Дніпропетровська обласна ШВСМ.

Найкращі заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю серед фахових коледжів: Львівський фаховий коледж спорту (Львівська облрада), Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного (НУФВСУ) та Харківський фаховий коледж спортивного профілю (Харківська облрада).

Найкращі заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю серед спортивних ліцеїв: Київський обласний ліцей фізичної культури й спорту (Київська облрада), Київський спортивний ліцей та Івано-Франківський спортивний ліцей (Івано-Франківська облрада).

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