Главная Спорт Известный спортсмен в списке самых разыскиваемых преступников ФБР

Известный спортсмен в списке самых разыскиваемых преступников ФБР

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:17
Участник Олимпиады Райан Веддинг в списке самых разыскиваемых преступников ФБР
Райан Веддинг. Фото: Adam Pretty/Getty Images

Самым известным злоумышленником в олимпийском спорте является Райан Веддинг. 44-летний канадский сноубордист из Тандер-Бей (Онтарио) стал одним из самых разыскиваемых людей правительством США.

На Веддинга ведут охоту несколько стран, но он до сих пор не арестован. При этом, он продолжает вести свою криминальную деятельность, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Райан Веддинг
Райан Веддинг в Мексике в 2024 году. Фото: ФБР

За Райана Веддинга можно заработать 10 млн долларов

На Зимних Олимпийских играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Веддинг выступил за Канаду в сноубординге, но занял лишь 24-е место в гигантском слаломе. После ОИ-2002 он завершил карьеру и в 2003-м году он возглавил транснациональную наркоторговую организацию, которая сотрудничает с картелем Синалоа.

Наибольшая известность к Веддингу пришла 6 марта 2025 года, когда ФБР добавило его в список "Десяти самых разыскиваемых беглецов мира". За информацию о нем в ФБР платят 50 тысяч долларов, а Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за данные, которые приведут к аресту.

Веддинга обвиняют в руководстве мафией, которая перевозила сотни килограммов кокаина из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в Канаду и США. При этом, он и его заместитель, канадец Эндрю Кларк, причастны к четырем убийствам и одной попытке убийства, связанных с наркодолгами и кражами грузов.

В частности, в ноябре 2023-го в Онтарио (Канада) были убиты супруги из Индии в отместку за украденную партию наркотиков.

Веддинг скрывается, вероятно, в Мексике под защитой картеля Синалоа и мог изменить внешность благодаря пластической операции.

К охоте на Веддинга после давления Белого дома присоединились Федеральные агенты Мексики (FGR).

США наркотики ФБР Олимпийские игры сноубординг
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
