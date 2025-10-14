Відео
Відео

Головна Спорт Відомий спортсмен у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР

Відомий спортсмен у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:17
Учасник Олімпіади Раян Веддінг у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР
Раян Веддінг. Фото: Adam Pretty/Getty Images

Найвідомішим зловмисником в олімпійському спорті є Раян Веддінг. 44-річний канадський сноубордист з Тандер-Бей (Онтаріо) став одним із найбільш розшукуваних людей урядом США.

На Веддінга ведуть полювання кілька країн, але він досі не арештований. При цьому, він продовжує вести свою кримінальну діяльність, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Райан Веддинг
Раян Веддінг в Мексиці в 2024 році. Фото: ФБР

За Раяна Веддінга можна заробити 10 млн доларів

На Зимових Олімпійських іграх-2002 у Солт-Лейк-Сіті Веддінг виступив за Канаду в сноубордингу, але посів лише 24-те місце в гігантському слаломі. Після ОІ-2002 він завершив кар'єру і в 2003-му році він очолив транснаціональну наркоторгівельну організацію, яка співпрацює з картелем Сіналоа.

Найбільша популярність до Веддінга прийшла 6 березня 2025 року, коли ФБР додало його до списку "Десяти найбільш розшукуваних втікачів світу". За інформацію про нього в ФБР платять 50 тисяч доларів, а Держдепартамент США оголосив нагороду до 10 млн доларів за дані, що приведуть до арешту.

Веддінга звинувачують у керуванні мафією, що перевозила сотні кілограмів кокаїну з Колумбії через Мексику та Південну Каліфорнію до Канади та США. При цьому, він та його заступник, канадець Ендрю Кларк, причетні до чотирьох вбивств і однієї спроби вбивства, пов'язаних з наркоборгами та крадіжками вантажів.

Зокрема, в листопаді 2023-го в Онтаріо (Канада) було вбито подружжя з Індії через помсту за вкрадену партію наркотиків.

Веддінг переховується, ймовірно, в Мексиці під захистом картелю Сіналоа і міг змінити зовнішність завдяки пластичній операції.

До полювання на Веддінга після тиску Білого дому долучилися Федеральні агенти Мексики (FGR).

США наркотики ФБР Олімпійські ігри сноубординг
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
