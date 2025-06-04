Конфликт на блокпосту — известный спортсмен задержан в Киеве

Проверка документов на блокпосту. Фото: скриншот YouTube

В Киеве завели уголовное дело против 23-летнего спортсмена, который устроил конфликт на блокпосту и ударил военнослужащего Нацгвардии. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы в ночь на 1 июня.

По данным Киевской городской прокуратуры, происшествие было зафиксировано во время действия комендантского часа.

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Фотография нарушителя. Источник: Киевская городская прокуратура

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины — за умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов.

Что известно о нарушителе

По информации следствия, подозреваемый является действующим спортсменом, который профессионально занимается боевыми искусствами. Его действия квалифицируются как нарушение закона, предусматривающее до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование ведет Голосеевское управление полиции. Согласно Конституции Украины, человек считается невиновным до вынесения обвинительного приговора судом.

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