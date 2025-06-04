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Известный спортсмен устроил конфликт на блокпосту

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Дата публикации 4 июня 2025 13:19
Конфликт на блокпосту — известный спортсмен задержан в Киеве
Проверка документов на блокпосту. Фото: скриншот YouTube

В Киеве завели уголовное дело против 23-летнего спортсмена, который устроил конфликт на блокпосту и ударил военнослужащего Нацгвардии. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы в ночь на 1 июня.

По данным Киевской городской прокуратуры, происшествие было зафиксировано во время действия комендантского часа. 

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В автомобиле, остановленном на блокпосту, находились водитель — девушка в состоянии алкогольного опьянения и ее нетрезвый спутник. Именно он повел себя агрессивно и нанес удар по одному из военнослужащих, исполнявших служебные обязанности. 

Спортсмен ударил нацгвардейца
Фотография нарушителя. Источник: Киевская городская прокуратура

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины — за умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов.

Что известно о нарушителе

По информации следствия, подозреваемый является действующим спортсменом, который профессионально занимается боевыми искусствами. Его действия квалифицируются как нарушение закона, предусматривающее до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование ведет Голосеевское управление полиции. Согласно Конституции Украины, человек считается невиновным до вынесения обвинительного приговора судом.

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Киев скандал спорт спортсмен блокпост
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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