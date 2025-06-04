Конфлікт на блокпосту — відомого спортсмена затримано в Києві

Перевірка документів на блокпосту. Фото: скріншот YouTube

У Києві порушили кримінальну справу проти 23-річного спортсмена, який влаштував конфлікт на блокпосту та вдарив військовослужбовця Нацгвардії. Інцидент стався в Голосіївському районі столиці в ніч проти 1 червня.

За даними Київської міської прокуратури, подію було зафіксовано під час дії комендантської години.

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Фотографія порушника. Джерело: Київська міська прокуратура

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України — за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів.

Що відомо про порушника

За інформацією слідства, підозрюваний є чинним спортсменом, який професійно займається бойовими мистецтвами. Його дії кваліфікуються як порушення закону, що передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування веде Голосіївське управління поліції. Згідно з Конституцією України, людина вважається невинуватою до винесення обвинувального вироку судом.

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