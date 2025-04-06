Почему УЕФА работает с Россией — объяснение известного тренера

Николай Павлов и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/fc_liviybereh

В УЕФА и ФИФА продолжают обсуждать возможность возвращения россиян в мировой футбол. В Украине на это реагируют ожидаемо.

Известный украинский тренер, член Исполкома УАФ Николай Павлов в интервью "Футбол 24" рассказал, как относится к нынешнему поведению футбольных функционеров.

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Николай Павлов. Фото: fclb.com.ua

Что сказал Павлов

"Посмотрите: на всех крупных футбольных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, Лиги чемпионов кто был главным спонсором, кого больше других рекламировали? Российский "Газпром", — напомнил он.

По словам Павлова, Инфантино — функционер, который ничего не доказал в футболе ни как футболист, ни как тренер.

"Эти люди живут с этих денег, которые идут из России", — резюмировал он.

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