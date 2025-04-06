Чому УЄФА працює з Росією — пояснення відомого тренера

Микола Павлов та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/fc_liviybereh

В УЄФА та ФІФА продовжують обговорювати можливість повернення росіян у світовий футбол. В Україні на це реагують очікувано.

Відомий український тренер, член Виконкому УАФ Микола Павлов в інтерв'ю "Футбол 24" розповів, як ставиться до нинішньої поведінки футбольних функціонерів.

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Микола Павлов. Фото: fclb.com.ua

Що сказав Павлов

"Подивіться: на всіх великих футбольних змаганнях, чемпіонатах світу, Європи, Ліги чемпіонів хто був головним спонсором, кого більше за інших рекламували? Російський "Газпром", — нагадав він.

За словами Павлова, Інфантіно — функціонер, який нічого не довів у футболі ні як футболіст, ні як тренер.

"Ці люди живуть з цих грошей, які йдуть з Росії", — резюмував він.

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