Манчини возглавил Аль-Садд: итальянец подписал контракт на два года

Роберто Манчини. Фото: Reuters

Известный итальянский тренер, чемпион Европы Роберто Манчини нашел новый клуб. Это не "Манчестер Юнайтед", куда специалиста активно сватают в последнее время.

Манчини как главный тренер был представлен катарским клубом "Аль-Садд".

Роберто Манчини в качестве главного тренера. Фото: "Аль-Садд"

Манчини будет работать в экзотической для футбола стране

Роберто подписал двухлетний контракт и уже вскоре приступит к работе с командой, которая является одним из лидеров в футболе Катара.

Для Манчини это первая работа после увольнения из сборной Саудовской Аравии, с которой работал меньше года.

После неожиданного расторжения контракта саудиты были вынуждены выплатить тренеру около 20 миллионов евро компенсации.

Ранее Манчини получил признание, тренируя "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити" и сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.

