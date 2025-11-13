Манчини возглавил Аль-Садд: итальянец подписал контракт на два года

Топ-тренер вместо Манчестер Юнайтед возглавил клуб из Катара
Известный итальянский тренер, чемпион Европы Роберто Манчини нашел новый клуб. Это не "Манчестер Юнайтед", куда специалиста активно сватают в последнее время.
Манчини как главный тренер был представлен катарским клубом "Аль-Садд".
Манчини будет работать в экзотической для футбола стране
Роберто подписал двухлетний контракт и уже вскоре приступит к работе с командой, которая является одним из лидеров в футболе Катара.
Для Манчини это первая работа после увольнения из сборной Саудовской Аравии, с которой работал меньше года.
После неожиданного расторжения контракта саудиты были вынуждены выплатить тренеру около 20 миллионов евро компенсации.
Ранее Манчини получил признание, тренируя "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити" и сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.
