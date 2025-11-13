Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Топ-тренер вместо Манчестер Юнайтед возглавил клуб из Катара

Топ-тренер вместо Манчестер Юнайтед возглавил клуб из Катара

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 19:39
обновлено: 20:25
Манчини возглавил Аль-Садд: итальянец подписал контракт на два года
Роберто Манчини. Фото: Reuters

Известный итальянский тренер, чемпион Европы Роберто Манчини нашел новый клуб. Это не "Манчестер Юнайтед", куда специалиста активно сватают в последнее время.

Манчини как главный тренер был представлен катарским клубом "Аль-Садд".

Реклама
Читайте также:
Роберто Манчини
Роберто Манчини в качестве главного тренера. Фото: "Аль-Садд"

Манчини будет работать в экзотической для футбола стране

Роберто подписал двухлетний контракт и уже вскоре приступит к работе с командой, которая является одним из лидеров в футболе Катара.

Для Манчини это первая работа после увольнения из сборной Саудовской Аравии, с которой работал меньше года.

После неожиданного расторжения контракта саудиты были вынуждены выплатить тренеру около 20 миллионов евро компенсации.

Ранее Манчини получил признание, тренируя "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити" и сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.

Напомним, Михаил Мудрик может спастись от четырех лет отстранения.

Перед игрой со сборной Исландии Украина может потерять многих игроков.

Сборная Украины по футзалу уже победила Францию - теперь очередь команды в большой футбол.

футбол Манчестер Юнайтед Катар тренер Роберто Манчини
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации