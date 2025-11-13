Манчіні очолив Аль-Садд: італієць підписав контракт на два роки

Роберто Манчіні. Фото: Reuters

Відомий італійський тренер, чемпіон Європи Роберто Манчіні знайшов новий клуб. Це не "Манчестер Юнайтед", куди фахівця активно сватають останнім часом.

Манчіні як головний тренер був представлений катарським клубом "Аль-Садд".

Роберто Манчіні. Фото: "Аль-Садд"

Манчіні працюватиме в екзотичній для футболу країні

Роберто підписав дворічний контракт і вже незабаром приступить до роботи з командою, яка є одним із лідерів у футболі Катару.

Для Манчіні це перша робота після звільнення зі збірної Саудівської Аравії, з якою працював менше року.

Після несподіваного розірвання контракту саудити були змушені виплатити тренеру близько 20 мільйонів євро компенсації.

Раніше Манчіні здобув визнання, тренуючи "Лаціо", "Інтер", "Манчестер Сіті" та збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.

