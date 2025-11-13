Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий тренер замість Манчестер Юнайтед очолив клуб з Катару

Відомий тренер замість Манчестер Юнайтед очолив клуб з Катару

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 19:39
Оновлено: 20:27
Манчіні очолив Аль-Садд: італієць підписав контракт на два роки
Роберто Манчіні. Фото: Reuters

Відомий італійський тренер, чемпіон Європи Роберто Манчіні знайшов новий клуб. Це не "Манчестер Юнайтед", куди фахівця активно сватають останнім часом.

Манчіні як головний тренер був представлений катарським клубом "Аль-Садд".

Реклама
Читайте також:
Роберто Манчини
Роберто Манчіні. Фото: "Аль-Садд"

Манчіні працюватиме в екзотичній для футболу країні

Роберто підписав дворічний контракт і вже незабаром приступить до роботи з командою, яка є одним із лідерів у футболі Катару.

Для Манчіні це перша робота після звільнення зі збірної Саудівської Аравії, з якою працював менше року.

Після несподіваного розірвання контракту саудити були змушені виплатити тренеру близько 20 мільйонів євро компенсації.

Раніше Манчіні здобув визнання, тренуючи "Лаціо", "Інтер", "Манчестер Сіті" та збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може врятуватись від чотирьох років відсторонення.

Перед грою зі збірною Ісландії Україна може втратити багатьох гравців.

Збірна України з футзалу вже перемогла Францію — тепер черга команду у великий футбол.

футбол Манчестер Юнайтед Катар тренер Роберто Манчіні
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації