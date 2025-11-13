Манчіні очолив Аль-Садд: італієць підписав контракт на два роки

Відомий тренер замість Манчестер Юнайтед очолив клуб з Катару
Відомий італійський тренер, чемпіон Європи Роберто Манчіні знайшов новий клуб. Це не "Манчестер Юнайтед", куди фахівця активно сватають останнім часом.
Манчіні як головний тренер був представлений катарським клубом "Аль-Садд".
Манчіні працюватиме в екзотичній для футболу країні
Роберто підписав дворічний контракт і вже незабаром приступить до роботи з командою, яка є одним із лідерів у футболі Катару.
Для Манчіні це перша робота після звільнення зі збірної Саудівської Аравії, з якою працював менше року.
Після несподіваного розірвання контракту саудити були змушені виплатити тренеру близько 20 мільйонів євро компенсації.
Раніше Манчіні здобув визнання, тренуючи "Лаціо", "Інтер", "Манчестер Сіті" та збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.
Нагадаємо, Михайло Мудрик може врятуватись від чотирьох років відсторонення.
Перед грою зі збірною Ісландії Україна може втратити багатьох гравців.
Збірна України з футзалу вже перемогла Францію — тепер черга команду у великий футбол.
Читайте Новини.LIVE!