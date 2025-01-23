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Известный украинский боксер рассказал, когда завершит карьеру

23 января 2025 14:11
Алексей Паламарчук - Редактор
Гвоздик рассказал, планирует ли продолжать карьеру — детали
Украинский боксер Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
Алексей Паламарчук - Редактор

Один из самых известных украинских боксеров поделился мыслями относительно своего будущего. Фанаты еще ожидают его увидеть на ринге.

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Александр Гвоздик в интервью Sport.ua рассказал, когда хочет завершить профессиональную карьеру.

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Похоже, это произойдет нескоро. И, вполне возможно, украинские болельщики бокса еще увидят его чемпионские бои.

Что сказал Гвоздик

Александр Гвоздик подчеркнул, что планирует драться, пока позволяет здоровье.

"На самом деле, не хочется, чтобы это заканчивалось. Сейчас есть мотивация, я чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне, поэтому продолжаю боксировать. Если будут какие-то травмы или что-то подобное, тогда буду завершать, но сейчас такого в планах нет", — подчеркнул он.

Последний бой Александра Гвоздика на сегодняшний день состоялся 15 июня 2024 года. Тогда он проиграл американцу Дэвиду Бенавидесу.

Напомним, игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, в каком клубе проведет следующий сезон.

Английский "Ливерпуль" собирается подписать очень известного бомбардира. 

Владимир Кличко откровенно ответил на вопросы по поводу возвращения в профессиональный бокс.

Александр Усик проведет бой в 2025 году, уже известен соперник украинца.

бокс Сборная Украины по боксу Александр Гвоздик украинские боксеры спортсмены

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15:20 Сырский сделал заявление касаемо ситуации в 155-й бригаде

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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