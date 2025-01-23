Гвоздик розповів, чи планує продовжувати кар'єру — деталі

Український боксер Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Один із найвідоміших українських боксерів поділився думками щодо свого майбутнього. Фанати ще очікують його побачити на ринзі.

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC Олександр Гвоздик в інтерв'ю Sport.ua розповів, коли хоче завершити професійну кар'єру.

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Схоже, це станеться нескоро. І, цілком можливо, українські вболівальники боксу ще побачать його чемпіонські бої.

Що сказав Гвоздик

Олександр Гвоздик підкреслив, що планує битися, поки дозволяє здоров'я.

"Насправді, не хочеться, щоб це закінчувалося. Зараз є мотивація, я відчуваю, що можу конкурувати на найвищому рівні, тому продовжую боксувати. Якщо будуть якісь травми чи щось подібне, тоді буду завершувати, але зараз такого в планах немає", — підкреслив він.

Останній бій Олександра Гвоздика на сьогоднішній день відбувся 15 червня 2024 року. Тоді він програв американцю Девіду Бенавідесу.

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