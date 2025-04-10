Внезапно умер бывший тренер Зари и Кривбасса Косевич

Александр Косевич во время матча. Фото: УНИАН

Известный украинский футбольный функционер и тренер Александр Косевич скончался на 60-м году жизни. Он посвятил спорту больше пятидесяти лет.

Косевич многое сделал для популяризации украинского футбола, сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

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Александр Косевич до последнего дня жизни работал в украинском футболе. В последние годы опытный специалист был Делегатом УАФ на матчах чемпионата Украины. Обстоятельства смерти спортивного деятеля не разглашаются.

Александр Косевич за работой. Фото: УНИАН

Кем был Александр Косевич

В юности будущий футбольный чиновник выбрал для себя совсем другой вид спорта. Он занимался боевыми единоборствами и достиг определенных успехов. Однако уже в 1991 году Александр Косевич стал президентом правления "Шахтера". Позже фактически под руководством футбольного функционера был создан другой донецкий клуб — "Металлург".

Косевич пробовал себя и в качестве тренера. Он работал с "Кривбассом", "Зарей", "Авангардом" из Краматорска. Александр Александрович знал и любил футбол Донбасса, проработал в нем всю жизнь. Последние годы Косевич посвятил восстановлению и поддержке футбольной инфраструктуры Донецкой области в условиях войны.

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