Раптово помер колишній тренер Зорі та Кривбасу Косевич

Олександр Косевич під час матчу. Фото: УНІАН

Відомий український футбольний функціонер та тренер Олександр Косевич помер на 60-му році життя. Він присвятив спорту понад п'ятдесят років.

Косевич багато зробив для популяризації українського футболу, повідомляє пресслужба Прем'єр-ліги.

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Олександр Косевич до останнього дня життя працював в українському футболі. В останні роки досвідчений фахівець був Делегатом УАФ на матчах чемпіонату України. Обставини смерті спортивного діяча не розголошуються.

Олександр Косевич за роботою. Фото: УНІАН

Ким був Олександр Косевич

У юності майбутній футбольний чиновник обрав для себе зовсім інший вид спорту. Він займався бойовими єдиноборствами й досяг певних успіхів. Проте вже 1991 року Олександр Косевич став президентом правління "Шахтаря". Пізніше фактично під керівництвом футбольного функціонера був створений інший донецький клуб — "Металург".

Косевич пробував себе і як тренер. Він працював із "Кривбасом", "Зорею", "Авангардом" із Краматорська. Олександр Олександрович знав і любив футбол Донбасу, пропрацював у ньому все життя. Останні роки Косевич присвятив відновленню та підтримці футбольної інфраструктури Донецької області в умовах війни.

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