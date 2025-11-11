Цыганык резко раскритиковал Блэнуцу после игры Динамо

Владислав Блэнуцэ (слева) и Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футбольный обозреватель Игорь Цыганык раскритиковал нападающего Владислава Блэнуцэ после поражения киевского "Динамо" от ЛНЗ в матче чемпионата Украины.

Эксперт в эфире своей YouTube-передачи заявил, что форвард не вписывается в игру "бело-синих".

Владислав Блэнуцэ стал самым известным новичком "Динамо" последних лет. Однако причиной оказалась не игра футболиста. Румынский игрок быстро настроил против себя часть болельщиков "бело-синих" из-за того, что ставил реакции под роликами российских пропагандистов и был подписан на некоторых из них.

Владислав Блэнуцэ празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Цыганык сказал о Блэнуцэ

На поле успехи футболиста оказались не впечатляющими. Он только недавно открыл счет голам за "Динамо", когда принял участие в разгроме "Зриньски" в Лиге Конференций. Однако Игорь Цыганык не считает, что тот мяч что-то меняет в игре Блэнуцэ.

"Он какое-то инородное тело в игре команды. В нем нет органичности. Тиаре уже стал привычным для "Динамо" игроком, Шола Огундана тоже. А Бленуце никак не вписывается. Мне трудно комментировать сейчас его дальнейшие перспективы в "Динамо", — заявил Цыганык.

Команда Александра Шовковского сыграет свой следующий матч в субботу, 22 ноября, против "Колоса" на выезде.

