Україна
Известный журналист раскритиковал скандального игрока Динамо

Известный журналист раскритиковал скандального игрока Динамо

Дата публикации 11 ноября 2025 13:07
обновлено: 14:17
Цыганык резко раскритиковал Блэнуцу после игры Динамо
Владислав Блэнуцэ (слева) и Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футбольный обозреватель Игорь Цыганык раскритиковал нападающего Владислава Блэнуцэ после поражения киевского "Динамо" от ЛНЗ в матче чемпионата Украины.

Эксперт в эфире своей YouTube-передачи заявил, что форвард не вписывается в игру "бело-синих". 

Владислав Блэнуцэ стал самым известным новичком "Динамо" последних лет. Однако причиной оказалась не игра футболиста. Румынский игрок быстро настроил против себя часть болельщиков "бело-синих" из-за того, что ставил реакции под роликами российских пропагандистов и был подписан на некоторых из них. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Цыганык сказал о Блэнуцэ 

На поле успехи футболиста оказались не впечатляющими. Он только недавно открыл счет голам за "Динамо", когда принял участие в разгроме "Зриньски" в Лиге Конференций. Однако Игорь Цыганык не считает, что тот мяч что-то меняет в игре Блэнуцэ. 

"Он какое-то инородное тело в игре команды. В нем нет органичности. Тиаре уже стал привычным для "Динамо" игроком, Шола Огундана тоже. А Бленуце никак не вписывается. Мне трудно комментировать сейчас его дальнейшие перспективы в "Динамо", — заявил Цыганык. 

Команда Александра Шовковского сыграет свой следующий матч в субботу, 22 ноября, против "Колоса" на выезде. 

Напомним, ранее стало известно о желании известного игрока снова стать футболистом "Динамо". 

Также "бело-синие" выиграли разбирательство в ФИФА у известного клуба и ждут поступление солидной суммы. 

Сборная Украины по футболу сыграет против сложных соперников в отборе на Кубок Мира, эти матчи можно будет увидеть в прямой трансляции. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
