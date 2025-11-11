Циганик різко розкритикував Бленуцу після гри Динамо

Відомий журналіст розкритикував скандального гравця Динамо
Футбольний оглядач Ігор Циганик розкритикував нападника Владислава Бленуце після поразки київського "Динамо" від ЛНЗ у матчі чемпіонату України.
Експерт в ефірі своєї YouTube-передачі заявив, що форвард не вписується в гру "біло-синіх".
Владислав Бленуце став найвідомішим новачком "Динамо" останніх років. Однак причиною виявилася не гра футболіста. Румунський гравець швидко налаштував проти себе частину вболівальників "біло-синіх" через те, що ставив реакції під роликами російських пропагандистів і був підписаний на деяких із них.
Що Циганик сказав про Бленуце
На полі успіхи футболіста виявилися не вражаючими. Він лише нещодавно відкрив рахунок голам за "Динамо", коли взяв участь у розгромі "Зріньскі" в Лізі Конференцій. Однак Ігор Циганик не вважає, що той м'яч щось змінює в грі Бленуце.
"Він якесь чужорідне тіло в грі команди. У ньому немає органічності. Тіаре вже став звичним для "Динамо" гравцем, Шола Огундана теж. А Бленуце ніяк не вписується. Мені важко коментувати зараз його подальші перспективи в "Динамо", — заявив Циганик.
Команда Олександра Шовковського зіграє свій наступний матч у суботу, 22 листопада, проти "Колоса" на виїзді.
