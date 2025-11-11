Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий журналіст розкритикував скандального гравця Динамо

Відомий журналіст розкритикував скандального гравця Динамо

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:07
Оновлено: 14:17
Циганик різко розкритикував Бленуцу після гри Динамо
Владислав Бленуце (ліворуч) та Микола Шапаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Футбольний оглядач Ігор Циганик розкритикував нападника Владислава Бленуце після поразки київського "Динамо" від ЛНЗ у матчі чемпіонату України.

Експерт в ефірі своєї YouTube-передачі заявив, що форвард не вписується в гру "біло-синіх".

Реклама
Читайте також:

Владислав Бленуце став найвідомішим новачком "Динамо" останніх років. Однак причиною виявилася не гра футболіста. Румунський гравець швидко налаштував проти себе частину вболівальників "біло-синіх" через те, що ставив реакції під роликами російських пропагандистів і був підписаний на деяких із них.

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Циганик сказав про Бленуце

На полі успіхи футболіста виявилися не вражаючими. Він лише нещодавно відкрив рахунок голам за "Динамо", коли взяв участь у розгромі "Зріньскі" в Лізі Конференцій. Однак Ігор Циганик не вважає, що той м'яч щось змінює в грі Бленуце.

"Він якесь чужорідне тіло в грі команди. У ньому немає органічності. Тіаре вже став звичним для "Динамо" гравцем, Шола Огундана теж. А Бленуце ніяк не вписується. Мені важко коментувати зараз його подальші перспективи в "Динамо", — заявив Циганик.

Команда Олександра Шовковського зіграє свій наступний матч у суботу, 22 листопада, проти "Колоса" на виїзді.

Нагадаємо, раніше стало відомо про бажання відомого гравця знову стати футболістом "Динамо".

Також "біло-сині" виграли розгляд у ФІФА у відомого клубу та чекають на надходження солідної суми.

Збірна України з футболу зіграє проти складних суперників у відборі на Кубок Світу, ці матчі можна буде побачити в прямій трансляції.

спорт футбол Динамо Ігор Циганик Владіслав Бленуце
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації