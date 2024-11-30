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Военный и экс-футболист назвал виновных в проблемах Динамо

30 ноября 2024 15:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Владислав Ващук озвучил ключевые проблемы Динамо Киев
Офицер НГУ Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший центральный защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук считает, что знает о проблемах столичного клуба. Он заявил, что все провалы связаны с людьми на определенных должностях.

Об этом Ващук рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс Украина".

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Игорь Суркис и Александр Шовковский
Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Проблемы "Динамо" в людях, работающих на собственную выгоду

Ващук высказался по поводу будущего столичного клуба. Он отметил, что необходимо понимать стратегию развития "Динамо".

Владислав считает, что главный тренер Александр Шовковский и президент клуба Игорь Суркис должны иметь ясное представление, куда двигается команда.

При этом Ващук предположил, что Суркис-младший, вероятно, хочет создать суперклуб и стремится выиграть Лигу чемпионов, но непонятно, устраивает ли его роль команды-средняка.

"Президент Игорь Суркис хочет иметь суперклуб? Наверное, хочет и стремится выиграть Лигу чемпионов. Устраивает ли его роль команды-средняка на европейском уровне? Нужно четко понимать цели", — отметил Владислав.

Также Ващук заявил, что проблемы "Динамо" в скаутах, работающих не на благополучие клуба, а на собственную выгоду.

"У меня такое впечатление, что сегодня скауты "Динамо" работают не в пользу клуба, а исключительно в пользу себя. Точка", — сказал экс-футболист.

Напомним, отец голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина дал интервью россиянам, где выразил несогласие с решением сына не пожать руку россиянину Александру Головину.

Ранее стало известно, кто может заменить в столичном клубе главного тренера Александра Шовковского.

Также Шовковского раскритиковали за поведение после провального матча с "Викторией" в Лиге Европы.

футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис Владислав Ващук

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