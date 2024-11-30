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Військовий та ексфутболіст назвав винних у проблемах Динамо

30 листопада 2024 15:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Владислав Ващук озвучив ключові проблеми Динамо Київ
Офіцер НГУ Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній центральний захисник збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук вважає, що знає про проблеми столичного клубу. Він заявив, що всі провали пов’язані з людьми на певних посадах.

Про це Ващук розповів у інтерв’ю виданню "Спорт-Експрес Україна".

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Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Проблеми "Динамо" у людях, які працюють на власну вигоду

Ващук висловився щодо майбутнього столичного клубу. Він зазначив, що необхідно розуміти стратегію розвитку "Динамо".

Владислав вважає, що головний тренер Олександр Шовковський і президент клубу Ігор Суркіс повинні мати чітке уявлення, куди рухається клуб.

При цьому Ващук припустив, що Суркіс-молодший, ймовірно, хоче створити суперклуб і прагне виграти Лігу чемпіонів, але незрозуміло, чи його влаштовує роль команди-середняка.

"Президент Ігор Суркіс хоче мати суперклуб? Певно ж, хоче і прагне виграти Лігу чемпіонів. Чи його влаштовує роль команди-середняка на європейському рівні? Потрібно чітко розуміти цілі", — зазначив Владислав.

Також Ващук заявив, що проблеми "Динамо" в скаутах, які працюють не на благополуччя клубу, а на власну вигоду.

"У мене таке враження, що сьогодні скаути "Динамо" працюють не на користь клубу, а на користь собі, виключно. Крапка", — сказав ексфутболіст.

Нагадаємо, батько голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна дав інтерв’ю росіянам, де висловив незгоду з рішенням сина не потиснути руку росіянину Олександру Головіну.

Раніше стало відомо, хто може замінити в столичному клубі головного тренера Олександра Шовковського.

Також Шовковського розкритикували за поведінку після провального матчу з "Вікторією" в Лізі Європи.

футбол Динамо УПЛ Ігор Суркіс Владислав Ващук

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