Воспитанник Динамо бесплатно перейдет в португальский клуб

Антон Боль (в центре) во время матча за "Динамо". Фото: instagram.com/antonbol3/

Бывший футболист киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины Антон Боль продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Молодой защитник уже находится на просмотре в одном из местных клубов.

Несколько последних месяцев Боль поддерживал форму на Пиренеях, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Антон Боль является воспитанником киевского "Динамо", но летом этого года у 21-летнего защитника завершился срок действия контракта со столичным клубом. Стороны не стали подписывать новое соглашение, игрок стал свободным агентом.

Антон Боль в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/antonbol3/

Где будет выступать Боль

Молодой защитник так и не сумел закрепиться в составе "Динамо". Киевский клуб отдавал его в аренду в "Зарю" в 2023 году, но и луганский клуб не стал выкупать контракт футболиста.

С конца лета 2024 года Антон Боль поддерживал физическую форму на Пиренеях. Сейчас футболист проходит просмотр в одном из середняков чемпионата Португалии, скауты которого заметили игрока по выступлениям за молодежную команду "Динамо".

Ожидается, что Боль подпишет контракт с португальским клубом уже в ближайшее время.

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