Воспитанник Динамо бесплатно перейдет в португальский клуб

Воспитанник Динамо может перейти в португальский клуб
Бывший футболист киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины Антон Боль продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Молодой защитник уже находится на просмотре в одном из местных клубов.
Несколько последних месяцев Боль поддерживал форму на Пиренеях, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Антон Боль является воспитанником киевского "Динамо", но летом этого года у 21-летнего защитника завершился срок действия контракта со столичным клубом. Стороны не стали подписывать новое соглашение, игрок стал свободным агентом.
Где будет выступать Боль
Молодой защитник так и не сумел закрепиться в составе "Динамо". Киевский клуб отдавал его в аренду в "Зарю" в 2023 году, но и луганский клуб не стал выкупать контракт футболиста.
С конца лета 2024 года Антон Боль поддерживал физическую форму на Пиренеях. Сейчас футболист проходит просмотр в одном из середняков чемпионата Португалии, скауты которого заметили игрока по выступлениям за молодежную команду "Динамо".
Ожидается, что Боль подпишет контракт с португальским клубом уже в ближайшее время.
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