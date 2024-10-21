Вихованець Динамо безкоштовно перейде до португальського клубу

Антон Боль (у центрі) під час матчу за "Динамо". Фото: instagram.com/antonbol3/

Колишній футболіст київського "Динамо" та юнацької збірної України Антон Боль продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії. Молодий захисник знаходить на перегляді в одному з місцевих клубів.

Декілька останніх місяців Боль підтримував форму на Піренеях, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Антон Боль є вихованцем київського "Динамо", але влітку цього року 21-річний захисник завершив термін дії контракту зі столичним клубом. Сторони не підписували нову угоду, гравець став вільним агентом.

Антон Боль у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/antonbol3/

Де виступатиме Боль

Молодий захисник так і не зумів закріпитись у складі "Динамо". Київський клуб віддавав його в оренду в "Зорю" у 2023 році, але луганський клуб не став викуповувати контракт футболіста.

З кінця літа 2024 Антон Боль підтримував фізичну форму на Піренеях. Наразі футболіст проходить перегляд в одному із середняків чемпіонату Португалії, скаути якого помітили гравця за виступами за молодіжну команду "Динамо".

Очікується, що Боль підпише контракт із португальським клубом вже найближчим часом.

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