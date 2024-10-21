Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вихованець Динамо може перейти до португальського клубу arrow

Вихованець Динамо може перейти до португальського клубу

21 жовтня 2024 15:03
Станіслав Костюк - Редактор
Вихованець Динамо безкоштовно перейде до португальського клубу
Антон Боль (у центрі) під час матчу за "Динамо". Фото: instagram.com/antonbol3/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" та юнацької збірної України Антон Боль продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії. Молодий захисник знаходить на перегляді в одному з місцевих клубів.

Декілька останніх місяців Боль підтримував форму на Піренеях, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Антон Боль є вихованцем київського "Динамо", але влітку цього року 21-річний захисник завершив термін дії контракту зі столичним клубом. Сторони не підписували нову угоду, гравець став вільним агентом.

Антон Біль
Антон Боль у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/antonbol3/

Де виступатиме Боль

Молодий захисник так і не зумів закріпитись у складі "Динамо". Київський клуб віддавав його в оренду в "Зорю" у 2023 році, але луганський клуб не став викуповувати контракт футболіста.

З кінця літа 2024 Антон Боль підтримував фізичну форму на Піренеях. Наразі футболіст проходить перегляд в одному із середняків чемпіонату Португалії, скаути якого помітили гравця за виступами за молодіжну команду "Динамо".

Очікується, що Боль підпише контракт із португальським клубом вже найближчим часом.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон з України несподівано ухвалив рішення про завершення кар'єри.

А легкоатлетка Ярослава Магучих під час паузи між сезонами взяла участь у незвичайній фотосесії.

Донецький "Шахтар" може змінити головного тренера, якщо результати команди не покращаться.

Динамо Антон Боль футбол спорт Футбол трансфери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:58 В Одесі фірмі без спеціалістів ледь не віддали 90 млн за ремонт школи — деталі

14:57 Втрата на 50 млн доларів — ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3"

14:55 Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву

14:32 Сирський провів нараду з питань удосконалення підготовки військових

14:29 Морські дрони і робот-собака — Україна на навчаннях НАТО

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

14:23 Корупція в МСЕК Хмельниччини — скільком чоловікам скасували інвалідність

14:18 У Києві коворкінг у ТРЦ "Гулівер" не зміг оплатити борги — що вирішив суд

14:16 Нафтогаз розповів, коли клієнти можуть повернути гроші з оплати за газ

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

13:59 Відключення води — кому з одеситів варто запастися

14:58 В Одесі фірмі без спеціалістів ледь не віддали 90 млн за ремонт школи — деталі

14:57 Втрата на 50 млн доларів — ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3"

14:55 Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву

14:32 Сирський провів нараду з питань удосконалення підготовки військових

14:29 Морські дрони і робот-собака — Україна на навчаннях НАТО

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

14:23 Корупція в МСЕК Хмельниччини — скільком чоловікам скасували інвалідність

14:18 У Києві коворкінг у ТРЦ "Гулівер" не зміг оплатити борги — що вирішив суд

14:16 Нафтогаз розповів, коли клієнти можуть повернути гроші з оплати за газ

13:59 Відключення води — кому з одеситів варто запастися

13:57 Українці стрімко банкрутують — число судових справ зросло удвічі

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК