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Виктор Розовый после тяжелого ранения нанес первый удар перед львовским дерби

21 октября 2024 21:47
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Виктор Розовый нанес символический удар на матче Рух - Карпаты - видео
Виктор Розовый. Фото: "Движение"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 10-м туре Украинской премьер-лиги состоялось львовское дерби между "Рухом" и "Карпатами". На игре появился известный комик Виктор Розовый.

После тяжелого ранения на войне Розовый продолжает восстанавливаться и нанес символический удар перед игрой, передает портал Новини.LIVE.

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Победителями матча стали "Карпаты", которые забили один гол в первом тайме и не пропустили в ответ.

Виктор Розовый приехал на матч родных "Карпат"

Украинского комика, который был ультрасом "Карпат", вывезли на матч на коляске и помогали нанести удар по мячу.

Розовый, ставший звездой благодаря "Лиге смеха", после начала полномасштабного вторжения стал служить в ССО "Азов", который затем превратился в Третью штурмовую бригаду.

Виктор Розовый
Виктор Розовый. Фото: "Движение"

Виктор 21 марта 2024 года получил ранение головы, которое не позволяет ему ходить и вызвало другие проблемы со здоровьем.

Напомним, владелец лидера УПЛ Игорь Суркис рассказал, когда покинет "Динамо".

В ближайшее время донецкий "Шахтер" готов заменить Марино Пушича. Уже есть кандидатура взамен.

Легенды "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев провели пресс-конференцию в Киеве и помирились.

Рух Львов футбол Виктор Розовый Карпаты Львов УПЛ

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