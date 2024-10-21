Виктор Розовый нанес символический удар на матче Рух - Карпаты - видео

Виктор Розовый. Фото: "Движение"

В 10-м туре Украинской премьер-лиги состоялось львовское дерби между "Рухом" и "Карпатами". На игре появился известный комик Виктор Розовый.

После тяжелого ранения на войне Розовый продолжает восстанавливаться и нанес символический удар перед игрой, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Победителями матча стали "Карпаты", которые забили один гол в первом тайме и не пропустили в ответ.

Виктор Розовый приехал на матч родных "Карпат"

Украинского комика, который был ультрасом "Карпат", вывезли на матч на коляске и помогали нанести удар по мячу.

Розовый, ставший звездой благодаря "Лиге смеха", после начала полномасштабного вторжения стал служить в ССО "Азов", который затем превратился в Третью штурмовую бригаду.

Виктор Розовый. Фото: "Движение"

Виктор 21 марта 2024 года получил ранение головы, которое не позволяет ему ходить и вызвало другие проблемы со здоровьем.

Напомним, владелец лидера УПЛ Игорь Суркис рассказал, когда покинет "Динамо".

В ближайшее время донецкий "Шахтер" готов заменить Марино Пушича. Уже есть кандидатура взамен.

Легенды "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев провели пресс-конференцию в Киеве и помирились.