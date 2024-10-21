Віктор Розовий. Фото: "Рух"

У 10-му турі Української прем’єр-ліги відбулося львівське дербі між "Рухом" та "Карпатами". На грі з’явився відомий український комік Віктор Розовий.

Після важкого поранення на війні Розовий продовжує відновлюватись і зробив символічний удар перед грою, передає портал Новини.LIVE.

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Переможцями матчу стали "Карпати", які забили один гол в першому таймі та не пропустили у відповідь.

Віктор Розовий приїхав на матч рідних "Карпат"

Українського коміка, який був ультрасом "Карпат", вивезли на матч на колясці і допомагали завдати удару по м’ячу.

Розовий, який став зіркою завдяки "Лізі сміху", після початку повномасштабного вторгнення почав служити в ССО "Азов", який потім став Третьою штурмовою бригадою.

Віктор Розовий. Фото: "Рух"

Віктор 21 березня 2024 року отримав поранення голови, яке не дозволяє йому ходити та викликало інші проблему зі здоров’ям.

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