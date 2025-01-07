Реал планирует заработать на трансфере Винисиуса огромную сумму

Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Руководство мадридского "Реала" собирается рассмотреть вероятность продажи одного из лидеров команды. Бразилец Винисиус Жуниор в скором времени может покинуть Испанию.

Игрок получит выгодное предложение о переходе в другой клуб, сообщает The Athletic.

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может принять сложное решение о продаже одного из ведущих футболистов команды. Винисиус Жуниор забил в этом сезоне 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 21 поединке, но это не гарантирует ему будущее на "Сантьяго Бернабеу".

Куда может перейти Винисиус

У "Реала" регулярно возникают имиджевые проблемы из-за скандалов, которые провоцирует бразильский футболист. В настоящее время мадридский клуб пытается оспорить дисквалификацию игрока, которую он заработал за нападение на вратаря и судью в матче с "Валенсией".

Винисиус на разминке. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari

Испанский клуб не против продать 24-летнего футболиста, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Главным претендентом на игрока является "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. "Реал" хочет заработать на трансфере 200 млн евро, но потенциальный покупатель готов предложить сумму вдвое меньше. При этом в Саудовской Аравии уверены, что сделка состоится.

Самому Винисиусу в "Аль-Ахли" предложат контракт, который наряду с Неймаром и Криштиану Роналду сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

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