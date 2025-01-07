Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Винисиус готовится к рекордному трансферу в амбициозный клуб arrow

Винисиус готовится к рекордному трансферу в амбициозный клуб

7 января 2025 15:26
Станислав Костюк - Редактор
Реал планирует заработать на трансфере Винисиуса огромную сумму
Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano
Станислав Костюк - Редактор

Руководство мадридского "Реала" собирается рассмотреть вероятность продажи одного из лидеров команды. Бразилец Винисиус Жуниор в скором времени может покинуть Испанию.

Игрок получит выгодное предложение о переходе в другой клуб, сообщает The Athletic.

Читайте также:

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может принять сложное решение о продаже одного из ведущих футболистов команды. Винисиус Жуниор забил в этом сезоне 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 21 поединке, но это не гарантирует ему будущее на "Сантьяго Бернабеу". 

Куда может перейти Винисиус 

У "Реала" регулярно возникают имиджевые проблемы из-за скандалов, которые провоцирует бразильский футболист. В настоящее время мадридский клуб пытается оспорить дисквалификацию игрока, которую он заработал за нападение на вратаря и судью в матче с "Валенсией". 

Винисиус Жуниор
Винисиус на разминке. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari

Испанский клуб не против продать 24-летнего футболиста, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Главным претендентом на игрока является "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. "Реал" хочет заработать на трансфере 200 млн евро, но потенциальный покупатель готов предложить сумму вдвое меньше. При этом в Саудовской Аравии уверены, что сделка состоится. 

Самому Винисиусу в "Аль-Ахли" предложат контракт, который наряду с Неймаром и Криштиану Роналду сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. 

Напомним, олимпийский чемпион Владимир Кличко сразился в ринге с молодым и перспективным соперником. 

Португалец Криштиану Роналду готовится сменить клуб и вернуться в один из европейских чемпионатов. 

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко может перейти в другую команду уже в январе этого года. 

У Михаила Мудрика есть надежда избежать наказания за употребление допинга. 

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Винисиус Жуниор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Зимняя заготовка дров — когда надо начинать рубку

16:27 Полицейского обвинили в вымогательстве взятки — что решил суд

16:21 Юрий Игнат занял новую должность в Воздушных силах ВСУ

16:13 Одесские нардепы получают деньги на жилье — кто и сколько

15:46 Визит главы МИД Исландии в Киев, — результаты переговоров

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:37 Скандал со 155 бригадой — в Сухопутных войсках отреагировали

15:31 Одесские пограничники показали, как уничтожают врага на юге

15:25 Можно ли начинать перебронирование заранее

15:11 Дожди с морозами накроют Киев — прогноз погоды на завтра

15:11 Налог на недвижимость 2025 — кому, сколько и когда надо платить

16:33 Зимняя заготовка дров — когда надо начинать рубку

16:27 Полицейского обвинили в вымогательстве взятки — что решил суд

16:21 Юрий Игнат занял новую должность в Воздушных силах ВСУ

16:13 Одесские нардепы получают деньги на жилье — кто и сколько

15:46 Визит главы МИД Исландии в Киев, — результаты переговоров

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:37 Скандал со 155 бригадой — в Сухопутных войсках отреагировали

15:31 Одесские пограничники показали, как уничтожают врага на юге

15:25 Можно ли начинать перебронирование заранее

15:11 Дожди с морозами накроют Киев — прогноз погоды на завтра

15:11 Налог на недвижимость 2025 — кому, сколько и когда надо платить

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья