Реал планує заробити на трансфері Вінісіуса величезну суму

Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Керівництво мадридського "Реала" збирається розглянути ймовірність продажу одного з лідерів команди. Бразилець Вінісіус Жуніор незабаром може покинути Іспанію.

Гравець отримає вигідну пропозицію про перехід до іншого клубу, повідомляє The Athletic.

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Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес може ухвалити складне рішення про продаж одного з провідних футболістів команди. Вінісіус Жуніор забив у цьому сезоні 13 м'ячів і зробив 9 результативних передач у 21 поєдинку, але це не гарантує йому майбутнє на "Сантьяго Бернабеу".

Куди може перейти Вінісіус

У "Реала" регулярно виникають іміджеві проблеми через скандали, які провокує бразильський футболіст. Наразі мадридський клуб намагається оскаржити дискваліфікацію гравця, яку він заробив за напад на воротаря і суддю в матчі з "Валенсією".

Вінісіус на розминці. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari

Іспанський клуб не проти продати 24-річного футболіста, чий контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. Головним претендентом на гравця є "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії. "Реал" хоче заробити на трансфері 200 млн євро, але потенційний покупець готовий запропонувати суму вдвічі меншу. При цьому в Саудівській Аравії впевнені, що угода відбудеться.

Самому Вінісіусу в "Аль-Ахлі" запропонують контракт, який поряд із Неймаром і Кріштіану Роналду зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.

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