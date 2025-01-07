Реал планує заробити на трансфері Вінісіуса величезну суму

Вінісіус готується до рекордного трансферу в амбітний клуб
Керівництво мадридського "Реала" збирається розглянути ймовірність продажу одного з лідерів команди. Бразилець Вінісіус Жуніор незабаром може покинути Іспанію.
Гравець отримає вигідну пропозицію про перехід до іншого клубу, повідомляє The Athletic.
Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес може ухвалити складне рішення про продаж одного з провідних футболістів команди. Вінісіус Жуніор забив у цьому сезоні 13 м'ячів і зробив 9 результативних передач у 21 поєдинку, але це не гарантує йому майбутнє на "Сантьяго Бернабеу".
Куди може перейти Вінісіус
У "Реала" регулярно виникають іміджеві проблеми через скандали, які провокує бразильський футболіст. Наразі мадридський клуб намагається оскаржити дискваліфікацію гравця, яку він заробив за напад на воротаря і суддю в матчі з "Валенсією".
Іспанський клуб не проти продати 24-річного футболіста, чий контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. Головним претендентом на гравця є "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії. "Реал" хоче заробити на трансфері 200 млн євро, але потенційний покупець готовий запропонувати суму вдвічі меншу. При цьому в Саудівській Аравії впевнені, що угода відбудеться.
Самому Вінісіусу в "Аль-Ахлі" запропонують контракт, який поряд із Неймаром і Кріштіану Роналду зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.
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