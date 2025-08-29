Видео
Винисиус отказался от 100 млн долларов в Реале — чего он требует

Винисиус отказался от 100 млн долларов в Реале — чего он требует

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 14:11
Винисиус шокировал Переса и Реал необычным требованием
Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Переговоры мадридского "Реала" и Винисиуса о продлении контракта снова зашли в тупик. Бразильский вингер отклонил предложение на сумму 100 млн евро, потребовав на 50 млн больше. 

У Винисиуса по-прежнему есть варианты продолжения карьеры за пределами Испании, сообщает Defensa Central.

Читайте также:

Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до июня 2027 года. Если прогресса не будет достигнуто до следующего лета, клуб может выставить Винисиуса на трансфер, чтобы избежать его ухода бесплатно.  

Главная звезда "Реала"

История бразильца в мадридском клубе началась в 2018 году, и за это время он стал одним из ключевых игроков команды. В прошлом сезоне форвард забил 18 голов и отдал 12 результативных передач, оставаясь важным элементом атакующей линии. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Слухи об уходе бразильца появились еще весной: к футболисту проявляют интерес "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ливерпуль". Эти клубы готовы следить за ситуацией, если переговоры с мадридцами окончательно сорвутся. А в Саудовской Аравии готовы предложить Винисиуса контракт, которому не было равных в истории футбола. 

Для "Реала" вопрос продления контракта с Винисиусом остается стратегическим. Игрок остается лицом проекта и одной из главных звезд клуба, но именно финансовые разногласия мешают поставить точку в переговорах. 

Напомним, сразу два клуба из разных стран не сумели завершить переговоры по трансферу украинца Артема Довбика. 

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран заинтриговал болельщиков громким обещанием после победы над "Серветтом". 

Руслан Ротань удивил оправданием по поводу вылета житомирского "Полесья" из еврокубков в квалификации Лиги Конференций. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
