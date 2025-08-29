Винисиус шокировал Переса и Реал необычным требованием

Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Переговоры мадридского "Реала" и Винисиуса о продлении контракта снова зашли в тупик. Бразильский вингер отклонил предложение на сумму 100 млн евро, потребовав на 50 млн больше.

У Винисиуса по-прежнему есть варианты продолжения карьеры за пределами Испании, сообщает Defensa Central.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до июня 2027 года. Если прогресса не будет достигнуто до следующего лета, клуб может выставить Винисиуса на трансфер, чтобы избежать его ухода бесплатно.

История бразильца в мадридском клубе началась в 2018 году, и за это время он стал одним из ключевых игроков команды. В прошлом сезоне форвард забил 18 голов и отдал 12 результативных передач, оставаясь важным элементом атакующей линии.

Винисиус Жуниор обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Слухи об уходе бразильца появились еще весной: к футболисту проявляют интерес "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ливерпуль". Эти клубы готовы следить за ситуацией, если переговоры с мадридцами окончательно сорвутся. А в Саудовской Аравии готовы предложить Винисиуса контракт, которому не было равных в истории футбола.

Для "Реала" вопрос продления контракта с Винисиусом остается стратегическим. Игрок остается лицом проекта и одной из главных звезд клуба, но именно финансовые разногласия мешают поставить точку в переговорах.

