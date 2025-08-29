Відео
Головна Спорт Вінісіус відмовився від 100 млн доларів у Реалі — що він вимагає

Вінісіус відмовився від 100 млн доларів у Реалі — що він вимагає

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 14:11
Вінісіус шокував Переса та Реал незвичайною вимогою
Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Переговори мадридського "Реала" та Вінісіуса про продовження контракту знову зайшли в глухий кут. Бразильський вінгер відхилив пропозицію на суму 100 млн євро, зажадавши на 50 млн більше.

У Вінісіуса, як і раніше, є варіанти продовження кар'єри за межами Іспанії, повідомляє Defensa Central.

Читайте також:

Чинна угода 25-річного футболіста розрахована до червня 2027 року. Якщо прогресу не буде досягнуто до наступного літа, клуб може виставити Вінісіуса на трансфер, щоб уникнути його відходу безкоштовно.

Головна зірка "Реала"

Історія бразильця в мадридському клубі розпочалася 2018 року, і за цей час він став одним із ключових гравців команди. Минулого сезону форвард забив 18 голів та віддав 12 результативних передач, залишаючись важливим елементом атакувальної лінії.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор обігрує суперника. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Чутки про відхід бразильця з'явилися ще навесні: до футболіста виявляють інтерес "Манчестер Сіті", "ПСЖ" та "Ліверпуль". Ці клуби готові стежити за ситуацією, якщо переговори з мадридцями остаточно зірвуться. А в Саудівській Аравії готові запропонувати Вінісіусу контракт, якому не було рівних в історії футболу.

Для "Реала" питання продовження контракту з Вінісіусом залишається стратегічним. Гравець залишається обличчям проєкту й однією з головних зірок клубу, але саме фінансові розбіжності заважають поставити крапку в переговорах.

Нагадаємо, одразу два клуби з різних країн не зуміли завершити переговори щодо трансферу українця Артема Довбика.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран заінтригував уболівальників гучною обіцянкою після перемоги над "Серветтом".

Руслан Ротань здивував виправданням з приводу вильоту житомирського "Полісся" з єврокубків у кваліфікації Ліги Конференцій. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Вінісіус Жуніор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
